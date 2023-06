Dit zelfhulpboek voor de onverbeterlijke uitsteller is nu te beluisteren. Later mag ook

Hugo Blom Beeld .

Om mijn kinderen al vroeg in het leven te behoeden voor procrastinatie, uitstelgedrag, hebben hun moeder en ik het verhaal van De beer en het varkentje van Max Velthuijs voorgelezen en doorgelezen lang nadat zij (en wij) in slaap waren gevallen. Hoewel het hier niet om een gerandomiseerd onderzoek met controlegroep gaat – waar hadden we al die kinderen moeten laten? – kan ik zeggen dat dit bij 67 procent van de onderzoeksgroep een positief resultaat heeft opgeleverd en die ene komt er ook nog wel achter. Beter had ik zelf goed kunnen opletten, want procrastinatie is mijn middle name.

Dat zou je overigens niet zeggen wanneer ik u verklap dat deze woorden maar liefst elf dagen voor u ze onder ogen krijgt geschreven worden. Maar dan nog steeds strak tegen de deadline aan. Waarom? Is het een persoonlijkheidskwestie? Online is te lezen dat persoonskenmerken die het procrastineren mee beïnvloeden de mate van zelfvertrouwen of faalangst, gewetensvolheid, afleidbaarheid en prestatiemotivatie zijn.

Zo staat het allemaal meteen weer in een negatief daglicht. Hoe groot is de vreugde onder ons procrastinators dan dat er nu een luisterboek is dat De edele kunst van het uitstellen heet. Ja, daar kijken jullie van op, stelletje vroeg-uit-de-veren-dan-is-het-maar-gedaan met je wakkere hoofd en je prestatiemotivatie. Het boek is geschreven door John Perry en heeft als ondertitel Filosofisch zelfhulpboek voor de onverbeterlijke uitsteller. Het origineel dateert trouwens van 2012, dus, eh, de Nederlandse uitgever heeft er eerst even goed over nagedacht voor hij het liet vertalen. Nou, vooruit, meteen luisteren naar Jeroen Tjepkema. Morgen kan ook.

Hoewel geen rationeel wezen, ook de Staat der Nederlanden kan er soms lustig op los procrastineren. Neem alleen al de tien jaar die verstreek tussen de wettelijke afschaffing van de slavernij in 1863 en de effectieve afschaffing in 1873, waarbij de voormalige tot slaaf gemaakten in Suriname ook niet langer gedwongen konden worden op de plantages te blijven werken onder toezicht van de staat. Dat is ook geen procrastineren, maar uitbuiten, excuus. Goed woord, en meteen een bruggetje naar de viering van Ketikoti op 1 juli, waarbij al enige tijd vooruit wordt gekeken naar mogelijke excuses die gemaakt zouden moeten worden door koning Willem-Alexander. We zullen zien.

Het onlangs verschenen boek Staat en slavernij is nog niet beschikbaar in audio, maar het boek Keti Koti – Waarom we de afschaffing van de slavernij moeten herdenken en vieren van Janice Deul wel, een paar dagen geleden verschenen. Het boek is een gids, een naslagwerk, een handleiding, en Deul streeft er bewustwording en historisch besef mee na. Want zelfs na excuses is het pleit nog niet beslecht, liet ook de discussie zien die volgde op de excuses die Rutte in december 2022 maakte. Keti Koti wordt voorgelezen door actrice en musicalster Joanne Telesford, die dat met een lichte, opgewekte toon doet, mooi contrast met de materie.

Van sommige generaties wordt gezegd dat die momenteel een uitgesteld leven leiden. Of althans een leven dat nog niet ten volle geleefd kan worden, geplaagd door studieschuld, woningnood, een stervende planeet en Elon Musk. Wat te doen? In de roman De perfecties – je zou bijna denken dat het een titel van Jonathan Franzen is – beschrijft de Italiaanse schrijver Vincenzo Latronico (1984) het leven van het millennialstel Anna en Tom, die neerstrijken in Berlijn om daar een leven te kunnen leiden waarin ze meer zichzelf kunnen zijn.

Dat blijkt een stuk ingewikkelder dan gedacht wanneer je in je levensonderhoud voorziet met losse opdrachten, veel feestjes afloopt en vooral oog hebt voor de etalage van dat leven. Want wat is echt en wie zijn zij? Daar komen we achter terwijl we ons door dit verhaal laten leiden door de stem van Alex van Bergen, acteur en theatermaker, geboortejaar 1983, een millennial die echt kan voorlezen.