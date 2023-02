Dit boek over het leven van filosoof Gottfried Wilhelm Leibniz lees je vooral voor de kleurrijke details ★★★☆☆

Gottfried Wilhelm Leibniz Beeld Getty

‘Luister, mensen! Dit is de beste wereld die er kan zijn, want anders had God natuurlijk wel een betere geschapen.’ Dit standpunt van Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), de grootste Duitse filosoof uit de barok, wordt vaak afgedaan als een vorm van dogmatisch optimisme, waarmee Voltaire een halve eeuw later in zijn Candide terecht de draak steekt. Want kijk om je heen: rampen alom. Hoe bestaat het dat je dit met droge ogen de best mogelijke wereld noemt?

Die interpretatie doet Leibniz echter tekort. Hij probeert een lastig theologisch probleem, de theodicee – vanwaar al die ellende in een wereld geschapen door een goede God? – op te lossen door te zeggen dat elke andere mogelijke wereld slechter zou zijn geweest. Je zou de protestant Leibniz ook als volgt kunnen parafraseren: ‘Het is aan mensen om het beste te maken van deze wereld. Precies daartoe heeft God ons de mogelijkheden gegeven.’ Rampen worden dan aansporingen om te innoveren en lijden wordt een impuls om de volle potentie van de schepping te ontdekken en te benutten.

Een superingenieur

Leibniz, die nog les had gehad van Christiaan Huygens en een wetenschappelijke rivaal was van Newton, deelde de begeesterde overtuiging van de vroege Verlichting dat het mensen zou gaan lukken om de wetten van de natuur te doorgronden. In dit denkklimaat werd de schepping ervaren als de prestatie van een geniale God-ingenieur. En, zo stelt Leibniz, zelfs zo’n God kan niet om de logica heen. Hij kan niet zomaar afzonderlijke volmaakte dingen scheppen; hij moet er ook op letten dat alle onderdelen en processen van ‘het wereldbestel’ op elkaar zijn afgestemd. Soms moet ook een superingenieur genoegen nemen met een wat minder volmaakt onderdeeltje om het hele bestel passend te krijgen. Deze wereld is kortom de meest coherente, rijke en efficiënte combinatie van ‘dingen’ die logisch denkbaar is.

Michael Kempe Beeld Andreas Labes

Voor die dingen muntte Leibniz het begrip ‘monade’. Monaden zijn ongelijksoortige, onveranderlijke, ultiem kleine deeltjes, onwaarneembaar voor mensen. God heeft die monaden van meet af aan op elkaar afgestemd, en vanuit haar eigen positie spiegelt elke monade alle andere monaden – en daarmee het hele universum. Monaden zijn dus compleet zelfgenoegzaam, maar ook met de hele wereld vervlochten. Hoe dat precies zou moeten werken, is moeilijk te begrijpen. Maar in plaats van zo’n idee dan maar af te serveren, is het vruchtbaarder om te zien welk vraagstuk Leibniz eigenlijk met zijn monadebegrip poogde op te lossen. Dat is: hoe kan er continuïteit en samenhang zijn in een veranderlijke wereld? Hoe is regeneratie mogelijk? En dat zijn goede vragen om te stellen voor een 17de-eeuwer.

Zeven dagen uit Leibniz’ leven

In De beste van alle mogelijke werelden geeft Michael Kempe, directeur van het Leibniz-archief in Hannover, een indruk van het leven en werk van Leibniz door zeven dagen uit diens leven te beschrijven. Op een van die dagen komen de monaden natuurlijk voorbij. Een andere is gewijd aan Leibniz’ wiskundige erfenis: de integraalrekening en het systeem van binaire notatie. Leibniz beschreef dat binaire stelsel als ‘mengverhoudingen van goddelijke volmaaktheid (1) en het niets (0)’. Behoorlijk esoterisch dus, maar ondertussen is zijn efficiënte manier van ontleden en noteren wel leidend geworden in de hedendaagse informatica. Kempes aanpak maakt mooi duidelijk dat Leibniz’ abstracte ideeën zijn ontstaan in een wirwar van dagelijkse financiële en politieke beslommeringen.

Als ploeterende ambtenaar bij verschillende vorstenhoven moest de geleerde zijn broodheren tevreden houden door familiegeschiedenissen te schrijven, zich te buigen over de teelt van zijderupsen, windmolens te ontwerpen, de handel met China en Rusland in de gaten te houden en zo verder. Leibniz’ wetenschappelijke belangstelling was wat versnipperd, geeft Kempe toe. Maar hoe bezwaarlijk is dat eigenlijk als je werkt vanuit de overtuiging dat alles met alles samenhangt? ‘Hoe chaotisch de dingen ook mogen lijken, wie ze nader bekijkt, vindt daarin de gelijkvormigheid van een wiskundige structuur en ordening’, typeert Kempe deze mentaliteit.

Een mooi idee

Zeven dagen beschrijven uit het veelzijdige leven van Leibniz: het is een mooi idee van Kempe. Het resultaat is helaas minder aantrekkelijk. Kempe stipt veel aan en legt weinig uit; zijn formuleringen zijn vaak slordig en soms ronduit onbegrijpelijk, waardoor het boek tekortschiet als een introductie op het denken van Leibniz.

Daar staat tegenover dat je je hart kunt ophalen aan alle kleurrijke details over het leven van Leibniz. Het genie verschijnt hier als een opgewekte kletsmajoor, een kouwelijke zoetekauw, een knokig avondmens. Je leest dat deze ‘papierverliefde’ workaholic zijn leven lang een enorme krulpruik droeg, ook toen zo’n ding uit de mode begon te raken. Leibniz ging ook graag de hort op. Hij liet voor zichzelf een met wasdoek bespannen cabine bouwen die op een open postkoets kon worden gezet. Pendelend tussen Hannover en Berlijn, in die cabine vol rommel, kon hij lekker in zijn eentje ongestoord lezen en schrijven. Geregeld vertoont het handschrift van Leibniz bibberige uitschieters. De koets reed dan waarschijnlijk door een kuil.

Michael Kempe: De beste van alle mogelijke werelden – Gottfried Wilhelm Leibniz in zijn tijd. Uit het Duits vertaald door W. Hansen. De Bezige Bij; 384 pagina’s; € 34,99.