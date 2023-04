Dit boek over de gespannen verhouding tussen pers en paleis neemt plotseling een radicale wending ★★★☆☆

Jan Hoedeman Beeld Bart Maat

Verslag te moeten doen van het wel en wee van het koninklijk huis valt niet mee. Jan Hoedeman doet het al 25 jaar, eerst voor de Volkskrant, tegenwoordig voor het AD. Het is journalistiek met de pet in de hand, nederig beoefend, karig beloond.

In De achilleshiel van de koning legt Hoedeman verantwoording af, zoals hij het zelf noemt, van zijn jarenlange activiteiten in deze ‘curieuze niche’ van de journalistiek. Hij was medeoprichter en voorzitter van een opvallende club: de Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis. Hoedeman schetst wat hij in die ‘wonderlijke biotoop’ aantrof toen hij rond de eeuwwisseling toetrad tot de Oranje-journalistiek: scepsis, argwaan en afweer. Vanwege de vele slippendragers die het hof omringen trof ‘ons het koninklijke verwijt geen kennis van zaken te hebben’, schrijft Hoedeman. ‘Doe er dan wat aan, luidt ons antwoord. Geef ons kloppende informatie!’

Hoedeman is uit op verheffing van het specialisme. Serieuze journalistiek verdient het serieus genomen te worden door gesprekspartners, ook als deze van koninklijken bloede zijn. Het duurt lang, maar uiteindelijk beweegt er iets. Gedurende zeven jaar, tussen 2003 en 2010, houden Willem-Alexander en Máxima twee keer per jaar achtergrondgesprekken met een groep journalisten van ‘serieuze media’.

Ruilhandel met de pers

Daar zit je dan als verslaggever in de paleiszaal van Noordeinde aan een lange tafel onder kroonluchters met tegenover je de twee koninklijke hoogheden, de particulier secretaris, iemand uit de top van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), de persoonlijk adviseur van Willem-Alexander en Máxima, nog een paar voorlichters, hofdignitarissen en een hofdame. Wat worden de journalisten wijzer? Het paar doet mededelingen over de agenda voor de komende tijd of over ‘een accentverschuiving dan wel nieuw element in hun portefeuilles’. Is dat alles? Nou ja, er zijn nieuwtjes. Amalia, 4 jaar, kan haar naam al schrijven. Ook is ze een waterrat. ‘Dat is gevaarlijk, omdat ze het gevaar niet beseft.’ Informatie van de zijige soort. Niet fijn om te moeten noteren, voor een volwassen verslaggever.

Het is ruilhandel tussen de pers en de koninklijke menagerie. De voorwaarden worden gedicteerd door het koninklijk paar en de RVD: uitspraken niet toeschrijven, uitsluitend te beschouwen als achtergrondinformatie. Dikwijls vragen tevoren indienen. Uitsluitend vragen over het staatsbezoek, nee, geen andere vragen. En dan zijn er nog de irritaties, kenmerkend voor de verhoudingen. Het was de directeur van de RVD opgevallen dat de aanwezige pers koel reageerde toen Willem-Alexander en Máxima hun verloving bekendmaakten; ‘geen enkele instemming uit journalistieke hoek door bijvoorbeeld een applausje’. Toen De Telegraaf op zondag onthulde dat Máxima zwanger was van haar tweede kind, werd het geplande achtergrondgesprek op dinsdag met de vereniging van verslaggevers prompt afgezegd. Lange tenen?

Een informeel podium

Helder is dat Willem-Alexander beter wil worden van een deal met de Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis. Hij wil geregeld hebben dat de pers hem en zijn gezin met rust laat. Als het niet op zijn voorwaarden kan, is hij niet geïnteresseerd. Vanaf het begin van zijn boek is duidelijk dat Jan Hoedeman gelooft in de constructie van een informeel podium waar journalistiek en koninklijke familie ‘elkaars beweegredenen beter begrijpen’. Hij is begripvol, geduldig en voorkomend.

Maar dan, tegen het eind, neemt zijn relaas onverwacht een radicale wending. Zo wordt het boek – dat interessant is vanwege de stille strijd tussen pers en paleis, maar ook nogal kabbelt – opeens spannend.

Hoedeman behandelt de incidenten rondom het koningspaar, zoals de vakantievilla aan de kust van het straatarme Mozambique en de villa op de Peloponnesos, met de steiger voor de speedboot van twee miljoen, het tuinfeest van Amalia voor twintig mensen in het hoogtij van corona, toen de regering samenkomsten van maximaal vier personen toestond.

Illustraties van verveeldheid en vervreemding zijn het. Hoedeman: ‘Daar verbindt Willem-Alexander niet, maar verdeelt hij het volk.’ Hij ontwaart een patroon: de koning ‘eigent zich privéruimte toe’ die botst met zijn ‘dienende functie voor het volk’. De kwesties hadden voorkomen kunnen worden, door de koning zelf, door zijn ring van adviseurs en door de minister-president. De adviseurs en de premier hebben het laten afweten en de koning vraagt zich af waar iedereen zich mee bemoeit. Hoedeman: ‘De kwesties tonen op geen enkele manier verbetering of lerend vermogen.’

Wat hij in feite vaststelt is: Willem-Alexander wil desnoods dan wel koning zijn van het volk, maar hij wil er vooral geen last van hebben, niet van dat koningschap en evenmin van dat volk. In de woorden van Hoedeman: ‘Het is niet langer onvoorstelbaar dat een eeuwenoud instituut als de monarchie het loodje legt, omdat het boegbeeld zich te zeer gehinderd voelt door de ketenen van het koninklijke keurslijf.’ Het staat er nog net niet, maar het was een logische laatste zin geweest: op naar de republiek!

Jan Hoedeman: De achilleshiel van de koning. Atlas Contact; 184 pagina’s; € 19,99.