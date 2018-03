Dichter en schrijver F. Starik overleden op 59-jarige leeftijd

F. Starik (pseudoniem van Frank von der Möhlen) publiceerde tien dichtbundels. Zijn recentste bundel, STAAT, verscheen in 2015. Over die bundel schreef recensent Maria Barnas in de Volkskrant: 'Starik ontrafelt de drang om zich met woorden een omgeving eigen te maken. De vraag of de werkelijkheid uit woorden bestaat, ligt steeds aan de oppervlakte. De dichter zet dit talige universum schijnbaar moeiteloos onder spanning, of hij nu schrijft over een huisdier, een geliefde of zijn moeder die haar geheugen verliest.'



In 2009 ontving F. Starik de Amsterdamprijs voor de Kunst. Hij was er ook stadsdichter, van 2010 tot 2011. Bij zijn afscheid als stadsdichter in 2012 werd hem door burgemeester Van der Laan het Ereteken van Verdienste opgespeld.