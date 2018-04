Deze week in de CPNB bestseller 60: Redenen tot optimisme

De zeespiegel stijgt, een kernoorlog is niet ondenkbaar en Annabel Nanninga zit in de Amsterdamse Gemeenteraad, maar de CPNB Bestseller 60 is literairder dan ooit. Dertien romans staan er in de lijst, plus vijf boeken in de categorie literaire non-fictie. Je vraagt je wel af hoe het verder moet nu De Wereld Draait Door met vervroegd pensioen is gegaan, want de meeste titels danken hun Top 60-notering aan aandacht in dat programma: De trooster van Esther Gerritsen bijvoorbeeld was een van de door het Boekenpanel besproken boeken van de maand maart en stijgt naar de negende plaats; Henk van Straten zat vorige week in de studio om te praten over zijn scheiding, midlifecrisis en het daarop gebaseerde Berichten uit het tussenhuisje (binnen op 12); en de speciale, geheel aan Willem Wilmink gewijde uitzending heeft er vast voor gezorgd dat diens Verzamelde liedjes en gedichten nu op 31 in de lijst staan.