Deze week in de CPNB bestseller 60: Griet Op de Beeck trekt na de Boekenweek toch aan het langste eind

Nee, dan Het Nederlandse Boek. Marieke Lucas Rijnevelds De avond is ongemak stoot door naar 3. De heilige Rita van Tommy Wieringa stijgt na de bekendmaking van de Librisprijs-shortlist zeven plaatsen (naar 7). Jan van Akens De ommegang staat voor de tweede week in de top 10 (9). Slow but steady seller Wees onzichtbaar van Murat Isik (winnaar van de Boekhandelsprijs en genomineerd voor de Librisprijs) entert dan toch eindelijk de Bestsellerlijst (27). De nieuwe Esther Gerritsen, De trooster? Binnen op 34. Oscar van den Boogaards Kindsoldaat is terug in de top 60 (47).



En dat allemaal omdat je, bij aankoop van een Nederlands Boek van minimaal twaalf euro vijftig het Boekenweekgeschenk krijgt, van de hand van Griet Op de Beeck. Die - terwijl haar novelle Gezien de feiten vrijwel overal superslecht besproken wordt en een Vlaamse boekhandel de valse actie heeft bedacht om in plaats van het Boekenweekgeschenk 'een ECHT boek cadeau' te geven - toch gewoon aan het langste eind trekt en met zowel Kom hier dat ik u kus (16), als Het beste wat we hebben (20) en Vele hemels boven de zevende (26) terug is in de Bestsellerlijst.