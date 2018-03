Deze week in de CPNB bestseller 60: Girlbosses en vriendinnen

The world zal SuperOlcay niet meer runnen, maar in de Bestsellerlijst heeft ze - als hoogste binnenkomer - voor eventjes een ereplaatsje.



Alhoewel de echte girlboss natuurlijk Griet Op de Beeck is, die vier keer in de Top 60 staat met Kom hier dat ik u kus (op 12), Het beste wat we hebben (14), Vele hemels boven de zevende (15) en Gij nu (41). Girlbosses zijn ook: de succesvolle schrijfsters Hella Haasse (die in februari 100 jaar zou zijn geworden) en Yvonne Keuls (inmiddels 86), die carrière maakten toen dat nog lang niet voor alle vrouwen was weggelegd, en wier vriendschap door Keuls is beschreven in Zoals ik jou ken, ken jij mij (binnen op 54). Een aanvankelijk hechte vriendschap tussen twee uiteenlopende karakters die desondanks geregeerd werd door gevoelens van competitie en jaloezie - en uiteindelijk een flinke (en onherstelbare?) knauw kreeg.