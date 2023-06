Deze vier boeken maken nog kans op de Europese Literatuurprijs

Leïla Slimani Beeld Emilie Elizabeth

Vier romans maken nog kans op de Europese Literatuurprijs 2023, die zowel schrijvers als vertalers bekroont. Woensdag maakte de jury, onder leiding auteur Christine Otten, de shortlist bekend: Dunkelblum zwijgt van Eva Menasse, uit het Duits vertaald door Annemarie Vlaming (vijf sterren in de Volkskrant); Oorlog en oorlog van de Hongaar László Krasznahorkai, in de vertaling van Mari Alföldy; Kijk ons dansen van Leïla Slimani, uit het Frans vertaald door Gertrud Maes (een ‘knappe roman over Marokko in de jaren zestig’, volgens onze recensent) en Kassa 19 van de Britse Claire-Louise Bennett, in de vertaling van Karina van Santen en Martine Vosmaer.

Via volkskrant.nl/lezen vindt u meer informatie over de boeken, recensies en interviews met genomineerden en eerdere winnaars. En nu aftellen tot november: dan wordt de winnaar bekend tijdens festival Crossing Border in Den Haag.