Deze twee bundels laten zien hoe poëzie en fotografie elkaar kunnen aanvullen

Andersom kunnen foto's ook tot poëzie leiden. Met de zestien intrigerende, gestileerde kleurenfoto's van Gabriele Viertel (1969) als inspiratie, schreef Elly de Waard (1940) de bundel Als parelmoer. Viertels vrouw met gestifte lippen en geloken ogen voor een spiegelwand, beschrijft ze als een geurende verschijning die aan een fles is ontsnapt: 'Haar nabijheid die uit het lippenrood// opsteeg, aan de gouden rand van het/ kopje verkleefd - als de geest uit de fles -// plotseling was zij daar, luchtig als wind/ en warrelig van licht, in geuren van// huid en etherische oliën, als een/ duizeling zo vluchtig, alles trilde// van verrukking, als papavers, als rietjes/ in één snelle verdwarreling, als// één groot trillingsding - het levende/ zul je nooit werkelijk kennen en de dood// ontschiet je.'



Een spiegeling die kortstondig het water doortrekt en weer oplost. Een moment, vluchtig maar essentieel. Het gedicht laat zien dat De Waard behalve door de foto ook door de taal van Gorter en Gezelle is aangestoken. De dood komt in deze tekst onverwachter uit de hoek dan op de prenten van Paepen, waar hij een attribuut is. Bij beiden gaan liefde en dood samen.



Schoonheid mag eeuwig zijn, zij die haar beleven en bezingen zijn eindig, en daarom zal ze altijd ook pijn doen.