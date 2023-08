Deze tien gouden regels mag iedere thrillerschrijver ter harte nemen

Rob van Scheers

Op 20 augustus was het precies tien jaar geleden dat de Amerikaanse misdaadauteur Elmore Leonard (1925-2013) overleed, ook wel de ‘Dickens van Detroit’ genoemd. Een stuk of twintig van zijn titels zijn in het Nederlands vertaald en Leonard werd geroemd om zijn messcherpe, humorvolle dialogen en zijn levensechte personages.

Als je wilt weten waar Quentin Tarantino zijn toon en timbre vandaan heeft, dan moet je Elmore Leonard lezen. Sterker: Tarantino’s Jackie Brown (1997) is gebaseerd op Leonards Rum Punch (1992) – en nog een stapel van diens boeken (Glitz; Out of Sight; Maximum Bob; Get Shorty) werden bewerkt voor speelfilm en tv.

Maar daar gaat het nu even niet om.

Waar het om gaat, is dat de auteur ons ook een handleiding gaf voor lezers én schrijvers: Elmore Leonard’s 10 Rules of Writing (2007; alleen nog antiquarisch verkrijgbaar).

Beeld Avalon Nuovo

Ik hou enorm van dit soort boekjes, waarin een schrijver vertelt over zijn ambacht – ook On Writing (2000; leverbaar in diverse edities) van Stephen King is steengoed. Of de masterclass schrijven van Kurt Vonnegut op YouTube: ‘Een personage moet iets willen, al is het maar een kop koffie.’

Laten we als bescheiden hommage de regels van Elmore Leonard nog eens doornemen. Check die vervolgens met je favoriete thrillers uit je eigen boekenkast. Daar gaan we (losjes vertaald):

1)Begin een boek NOOIT met een beschrijving van het weer. De lezer slaat een boek open omdat hij de personages wil leren kennen.

2)Vermijd prologen. Die kunnen behoorlijk irritant zijn, vooral als ze volgen op een inleiding die nog eens vooraf wordt gegaan door een ‘Ten geleide’.

3)Gebruik geen ander werkwoord dan ‘hij/zij zei…’ in een dialoog. Dat lijkt saai, maar het is een stuk neutraler dan ‘mopperde’, ‘hijgde’, ‘waarschuwde’, ‘loog’, ‘bevestigde’ – de zin in een dialoog behoort toe aan het personage, het werkwoord komt van de schrijver die zijn neus erin steekt.

4) Gebruik nimmer een bijwoord om het werkwoord ‘zei’ kleur te geven… zei hij vermanend op ernstige toon. Daar staat de doodstraf op. Het gegoochel met bijwoorden is alleen maar een maniertje van de schrijver om zijn woordenschat te etaleren.

5)Houd je uitroeptekens onder controle! Meer dan twee of drie in een tekst van 100 duizend woorden is niet toegestaan. Tenzij je schrijver Tom Wolfe bent, maar hij doet het erom.

6)Gebruik NOOIT het woord ‘plotseling’ of de uitdrukking ‘de hel brak los’. Leonard heeft dat onderzocht en deze termen worden vooral gebruikt door schrijvers die hun uitroeptekens niet onder controle hebben.

7)Wees zuinig met het gebruik van dialecten en plattelandstaal. Als je daaraan begint, kun je bijna niet meer stoppen en heeft de lezer het nakijken.

8)Vermijd al te gedetailleerde fysieke beschrijvingen van personages. Die wil de lezer zelf invullen, op basis van het taalgebruik van de hoofdpersonen.

9) Verlies je niet in uitgebreide beschrijvingen van plekken en voorwerpen. Tenzij je Margaret Atwood bent, zij kán dat. Alle overige auteurs houden met ellenlange beschrijvingen het verhaal alleen maar op.

10)Laat de passages eruit die de lezer toch al gaat overslaan. Leonards belangrijkste regel: zodra iets geschreven klinkt en overduidelijk bedacht is achter de schrijftafel, gooi je het weg en begin je opnieuw. Als schrijver wil je binnen het verhaal het liefst onzichtbaar blijven, het zijn de personages die de kar moeten trekken. Leonards favoriete auteur John Steinbeck was daar een meester in – hij leidde de lezer nooit af met zijn eigen aanwezigheid in een tekst.

Mooi lijstje, toch? Leuke gespreksstof, ook. Ik heb het er eens over gehad met de Nederlandse thrillerschrijver Elvin Post, en ook hij was fan van de tien gouden regels van Elmore Leonard.