Deze schitterende roman over schoonheid van Charles Ferdinand Ramuz leest als een instantklassieker ★★★★★

Charles Ferdinand Ramuz Beeld Getty

In 1927, niet meer dan een jaar na de overweldigende roman De grote angst in de bergen, publiceert Charles Ferdinand Ramuz (1878-1947) Schoonheid op aarde. Een parabel over schoonheid die wat kabbelend begint. Het lijkt wel of je een streekroman leest, met de morsige waard Milliquet in zijn drinklokaal, zijn altijd klagende en ruziënde vrouw en hun luie meid. Er is ook nog de vaste gast Rouge, een visser met een blauwe trui en een grote witte snor waar de rook van zijn pijp doorheen komt.

Ze wonen in een dorpje aan het meer, omgeven door hoge bergen waarop sneeuw ligt. Maar Milliquet heeft een brief ontvangen uit Cuba. Zijn nichtje Juliette, van wier bestaan hij niet eens afwist, komt na het overlijden van haar ouders bij hem wonen. Wanneer ze aankomt met de trein is het lente, het miezert. Ze sluit zich op in haar kamer.

Over de auteur

Wineke de Boer recenseert sinds 2000 Franse literatuur voor de Volkskrant.

Als het meisje na een week tevoorschijn komt, begrijpen we het. We begrijpen die kabbelende eerste hoofdstukken. Het was een functionele kabbeligheid. Alles was in afwachting. Alles was grijs, tot zij er was. Als ze verschijnt, is het ‘alsof de dingen plotseling hun bekroning hebben gevonden, waarmee ze verklaarbaar worden’. Zo maakt Ramuz van Juliette een soort goddelijke verschijning. Hoe ze er precies uitziet, komen we niet te weten. Mensen slaan hun ogen neer: ‘Nu durven ze haar niet meer aan te kijken, want dan is het alsof er een lange breinaald door je hart gaat.’

Schuivende verhoudingen

Vanaf dat moment gebeurt er van alles. Verhoudingen in het dorp gaan schuiven. Het is het oude literaire thema van de buitenstaander als katalysator voor verandering. Dat is het eenvoudige gegeven waaromheen Ramuz zijn roman heeft vormgegeven. We weten uit De grote angst in de bergen dat de schrijver zich in zijn stijl laat inspireren door zijn streektaal, het ‘vaudois’. Met herhalingen creëert hij een soort zangerigheid. Perspectiefwisselingen zetten de lezer beurtelings op afstand of trekken hem het verhaal in. De ‘ze’ verandert af en toe in een ‘je’, Rouge en zijn hulp Décosterd zijn opeens ‘wij’ geworden.

Dan zijn er nog flashbacks en het afwisselen van werkwoordstijden. De verleden tijden maken van dit verhaal een instantklassieker, alsof het altijd al zo is verteld. Hele stukken staan ook tussen aanhalingstekens. Het is een ‘men’ die spreekt, iemand uit het dorp die achteraf kond doet van de gebeurtenissen. Door de tegenwoordige tijd zit je weer midden in het verhaal, je maakt er zelf deel van uit. ‘Daarboven worstelde de westenwind met de Bise uit het oosten, die het mooie weer meebrengt; hier roept de koekoek.’ Alles bij elkaar is het lezen van deze roman uit 1927 een filmische ervaring.

‘Alles maakte zich mooi’

De natuur is een andere inspiratie. Ramuz gaat hierin een stuk verder dan de naturalisten vóór hem. De natuur staat niet in dienst van het vertelde, maar speelt haar eigen rol, werkt méé, zodat wat er moet gebeuren zich kan voltrekken. ‘Alles maakte zich mooi, alles maakte zich nog mooier.’ Net als Juliette is de natuur van een schoonheid die je alleen kunt bewonderen, niet bezitten. Rouge lijkt het te snappen: ‘Het is net als met vlindervleugels: als je ze aanraakt worden ze grijs.’ Maar in zijn drang om het meisje te beschermen raakt ook hij in haar ban.

‘En waar zou schoonheid onder ons een plaats kunnen krijgen, als ze zo wordt achtervolgd?’ Want ze wordt achtervolgd, Juliette. En als het tot een confrontatie komt, met iemand die constant op haar zit te loeren, dan verandert Ramuz haar in een vrouwenkoor: ‘Wat moeten ze van ons, al die mannen? waarheen kunnen we vluchten? wat moeten we doen?’ Ze is alle vrouwen geworden.

Dat dit niet geweldig kan aflopen, is al snel duidelijk. Alleen met een andere buitenstaander in het dorp is ze op haar gemak: de kleine Italiaanse schoenmaker, mismaakt en van een lelijkheid die fascineert. Met hem kan ze weg, met hem verdwijnt ze. Ze laat de dorpsgemeenschap in verwarring achter.

‘Het was mooi op de wereld, alleen duurt het soms lang voordat je in de gaten hebt dat het er mooi is.’ Zo lang hoeft het niet te duren. Wie Ramuz leest, is snel overtuigd.

Charles Ferdinand Ramuz: Schoonheid op aarde. Uit het Frans vertaald door Rokus Hofstede. Van Oorschot; 238 pagina’s; € 22,50.