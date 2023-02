Deze nieuwe biografie van Chuck Berry voegt echt iets toe ★★★★☆

Chuck Berry, 1973. Beeld Gijsbert Hanekroot / Redferns

In april 1961 wordt Chuck Berry (1926-2017) veroordeeld tot drie jaar gevangenis. Vanuit Texas had hij een 14-jarig meisje mee naar huis in St. Louis genomen. Zijn ontkenning van ‘immorele bedoelingen’ overtuigt de compleet witte jury niet. Berry is dan 34 en een van Amerika’s grootste sterren in de dan nog jonge rock-’n-roll. Vanaf 1955 heeft hij met een serie zelfgeschreven hits, zoals Roll Over Beethoven en Johnny B. Goode, laten horen wat je met een elektrische gitaar kunt doen.

Bijna twee jaar van zijn straf zit hij uit. Ook daarna blijven goeie songs komen, maar al gauw droogt de creativiteit op. En blijft Chuck Berry voor de rest van zijn nog lange leven, aldus Chuck Berry – An American Life, de nieuwe biografie door de Amerikaanse schrijver en journalist RJ Smith, een wezenlijk veranderd mens.

Berry-biografieën waren er al. Wat deze nieuwe toevoegt, is een beschrijving van de slotperiode van zijn leven, tot aan zijn dood in 2017. Plus een psychologisch portret dat niet eerder zó scherp werd getekend: van een zwarte rockster met een groot ego in een wereld vol witte suprematie. Chuck Berry – An American Life is ook de definitieve aanvulling op Berry’s autobiografie uit 1987. Die was positief ontvangen vanwege de beschrijving van zijn gevangenistijd en de openhartigheid over zijn obsessie met seks. Maar dat verhaal stopte in 1979 en miste de afstand om een compleet beeld van deze complexe persoon te kunnen geven.

Dat entertainers van naam seks hadden met minderjarigen, was in het Amerika van de jaren vijftig en zestig niet ongewoon. Strafrechtelijke gevolgen waren er niet, behalve dus voor Chuck Berry. Die vond dan ook, terecht, dat hij in 1961 slachtoffer was van rassenjustitie, als eigengereide zwarte man die gewend was grenzen te overschrijden.

Aanstekelijke muziek

Dat zwarte mensen alleen ‘zwarte muziek’ hoorden te spelen, daaraan heeft Berry nooit een boodschap gehad. Maybellene, zijn debuutsingle uit 1955, leek nog het meest op country, een ‘wit’ genre bij uitstek. Ook met zijn rock-’n-roll zocht en bereikte hij een wit publiek, vooral van tieners. Behalve met die aanstekelijke muziek deed hij dit met songteksten die naadloos aansloten op de nieuwe welvaart en levensvreugde van de naoorlogse witte jeugd. Een wereld van hamburgers, milkshakes, jukeboxen en auto’s (van je vader), waarin niemand wakker werd met ‘de blues’.

In 1926 geboren in St. Louis, waar hij altijd bleef wonen, groeide hij op in een stabiel gezin zonder armoede. Maar ook daar in Missouri, weg van het Diepe Zuiden, woonde je in je eigen zwarte wijk en wereld, en was je daarbuiten niet welkom.

Chuck Berry nam hier nooit genoegen mee. Met de inkomsten uit zijn tournees opende hij in St. Louis een muziekclub waar zwart én wit welkom waren. Ook in zijn permanente jacht op vrouwen maakte hij nooit onderscheid in huidskleur, toen in de VS nog een zwaar taboe.

Verloren illusies

Na zijn vrijlating uit de gevangenis, eind 1963, kon hij de rest van zijn leven voort op dat geweldige oeuvre tot dan toe. Ook kreeg hij erkenning als aartsvader van de nieuwe rockmuziek van de jaren zestig. (Keith Richards: ‘I’ve lifted every lick he ever played.’) Maar alle illusies over moraal, vriendschap en artisticiteit had hij achter zich gelaten. Met de rest van de wereld communiceerde hij nu alleen nog in een taal waarin geen plaats was voor gevoelens: de taal van geld.

De hele jaren zeventig en tachtig bleef Chuck Berry een zure, cententellerige man, altijd klaar om iedereen te schofferen. (Opnieuw Keith Richards: ‘I wouldn’t warm to him even if I was cremated next to him.’) Wiens optredens vaak wanprestaties waren, omdat hij een vaste begeleidingsband te duur vond en zelden fatsoenlijk repeteerde met de plaatselijke muzikanten die hij op zijn tournees huurde. Met in zijn koffer een kookplaatje om een blik bonen op te warmen, in plaats van geld te verspillen in een restaurant.

Pas in de late herfst van zijn leven, na nog weer nieuwe seksuele schandalen, verbeterde zijn publieke imago. Vanaf 1996 tot 2014, het jaar waarin hij 88 werd, speelde hij één woensdag in de maand in de Blueberry Club in St. Louis. Nu met een vaste, goed ingespeelde band. Voor liefhebbers van rock(-’n-roll) die op het eind van over de hele wereld kwamen invliegen. Toen het nog kon, voordat het te laat was.

RJ Smith: Chuck Berry – An American Life. Hachette Books; 569 pagina’s; € 33,80.