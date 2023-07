Deze mooie biografie van de Bee Gees laat zien waarom ze wél een plaats in de popcanon verdienen ★★★★☆

Beeld Claudie de Cleen

Bob Stanley was 10 jaar oud toen hij in 1975 een cassettebandje cadeau kreeg van een oom die anderhalf uur muziek van de Bee Gees voor hem had opgenomen. Zo maakte Stanley kennis met de gebroeders Gibb (Barry en de tweeling Robin en Maurice), die in de tweede helft van de jaren zestig hit na hit hadden (New York Mining Disaster 1941, To Love Somebody, Massachusetts, Holiday, Words), maar in de jaren daarna de grootste moeite hadden om het hoofd boven water te houden.

Stanley wist niet wat hij hoorde. De Bee Gees waren volgens hem nog net geen Beatles, maar toch zeker van hetzelfde kaliber als The Beach Boys, óók een band van broers die had gepiekt in de jaren zestig en daarna een schaduw van zichzelf was geworden. Maar de Bee Gees kwamen terug. Halverwege de jaren zeventig hadden ze ineens weer een grote hit met Jive Talkin’, waarop ze een heel ander geluid lieten horen. Dit was geen nummer om bij weg te zwijmelen, dit was muziek om op te dansen.

Over de auteur

Maarten Steenmeijer is boekenrecensent van de Volkskrant. Hij is hispanist en vertaler.

Daarna ging het snel. Meer hits (Nights on Broadway, You Should Be Dancing), twee succesvolle albums (Main Course, 1975; Children of the World, 1976) en in 1977-1978 werden ze zelfs even de grootste band ter wereld dankzij de nummers die ze voor de soundtrack van de kaskraker Saturday Night Fever hadden gemaakt, waaronder Stayin’ Alive.

Maar die arme Bob kon er destijds op school niet voor uitkomen dat hij een grote fan van de Bee Gees was. Die meisjesstemmen, het borsthaar van Barry, de vooruitstekende tanden van Robin, de halfkale kop van Maurice, dat kon allemaal echt niet. Dit dédain stond niet op zichzelf. De gebroeders Gibb waren sowieso niet cool en dat imago kleeft nog altijd aan hen. ‘Why don’t people like your group, Dad?’, vroegen de kinderen van Barry Gibb aan hun vader wanneer ze van school kwamen.

Niet hip, wel belangrijk

De Bee Gees mochten dan niet hip zijn, Bob Stanley bleef een grote fan en dat is niet niks als je bedenkt dat hij de popmuziek van de 20ste eeuw als geen ander kent, zoals hij laat zien in zijn magnifieke overzichtswerken Let’s Do It – The Birth of Pop en Yeah Yeah Yeah – The Story of Modern Pop. In de biografie Bee Gees – Children of the World doet hij een bevlogen poging om de Bee Gees de plek te geven die ze volgens hem verdienen: ‘at the very top of pop’s table’.

De feiten lijken Stanley gelijk te geven. De Bee Gees behoren met zo’n 220 miljoen verkochte platen tot de bestverkopende popartiesten aller tijden. Uitzonderlijk is ook dat ze bijna vier decennia lang hits hebben gehad, iets wat The Beach Boys bijvoorbeeld niet kunnen zeggen. Wat Stanley niet vermeldt maar wat eveneens boekdelen spreekt, is dat de Bee Gees op Spotify iets minder maandelijkse luisteraars hebben dan The Beatles en twee keer zo veel als The Beach Boys.

Lang en divers is bovendien de lijst van gerenommeerde artiesten die nummers van hen hebben gecoverd, van Nina Simone (To Love Somebody) tot Bruce Springsteen (Stayin’ Alive), van Elvis Presley (Words) tot Al Green (How Can You Mend a Broken Heart), van Chaka Khan (Jive Talkin’) tot Destiny’s Child (Emotion). Ook schreven de drie broers hele albums vol voor Barbara Streisand, Dionne Warwick en Diana Ross. Voor Kenny Rodgers en Dolly Parton penden ze de wereldhit Islands in the Stream, voor Céline Dion Immortality.

Pionierswerk

Een ander argument dat Stanley te berde brengt, is de invloed van de Bee Gees op de popmuziek. Zo schrijft hij dat hun gebruik van strijkers en mellotron in de jaren zestig pionierswerk was waarvan progressive-rockgroepen als de Moody Blues, Genesis en Yes het nodige opstaken. En grote namen uit de jaren tachtig (Michael Jackson, Madonna, Whitney Houston) hebben volgens hem goed geluisterd naar de mengeling van r&b en pop die de Bee Gees in het decennium daarvóór hadden ontwikkeld.

Misschien overdrijft Stanley, maar interessant is het wel. Interessant, nieuwsgierig makend en mooi is ook wat hij schrijft over de muziek van de Bee Gees zelf. Zijn zendingsdrang is onmiskenbaar (‘None of the Bee Gees’ albums are without their charms’) maar kritisch en geestig is hij ook. Zo omschrijft hij Life in a Tin Can (1973) als een album dat erom sméékt om niet op 33 maar op 45 toeren te worden afgespeeld en noemt hij High Civilization (1991) een al te uitbundige cocktail in vergelijking met het album One (1989), dat hij typeert als een slaapmutsje.

Waarom hebben de Bee Gees dan nooit een rotsvaste ereplaats gekregen in de canon van de popmuziek? Waarom werden ze in de zomer van 1985 bijvoorbeeld niet uitgenodigd voor Live Aid? En waarom mochten ze, om nog maar iets te noemen, nooit een nummer schrijven voor een James Bond-film? Volgens Stanley heeft dat te maken met het isolement waarin de broertjes opgroeiden. Het gezin had het niet breed en verhuisde daarom om de haverklap, eerst in hun geboorteland Engeland, later ook in Australië. Barry, Robin en Maurice waren in hoge mate op elkaar aangewezen. Dat was een zegen voor hun muzikale ontwikkeling (ze zongen van jongs af aan met elkaar), maar het maakte hen ook tot buitenstaanders die niet goed in de gaten hadden wat ze waard waren.

Trendsetters

Zo beseften ze in de jaren zestig niet dat ze trendsetters waren, laat staan dat ze dat uitdroegen. Ook lieten ze zich laatdunkend uit over hun eigen teksten. ‘Don’t look for meaning in the lyrics’, aldus Barry, ‘there isn’t any.’ Hun teksten, zo schrijft Stanley spitsvondig, maken weliswaar de indruk dat ze zijn geschreven door iemand voor wie het Engels een tweede taal is (‘Cars and buses and trams make a lot of noise/ All my women have gone out with other boys’), maar dat is volgens hem geen tekortkoming, dat is een pluspunt en dat legt hij in fraaie bewoordingen uit.

Er kan geen twijfel over bestaan dat de Bee Gees zich geen betere pleitbezorger hadden kunnen wensen dan Bob Stanley. Of hij altijd gelijk heeft, is een tweede. Hij weet je voortdurend te verleiden om te gaan luisteren naar al die onbekende nummers waarvoor hij in de bres springt. Maar de keren dat je dan aangenaam wordt verrast zijn op één hand te tellen. Het beste van de Bee Gees kenden we al: de mooie hits uit de tweede helft van de jaren zestig en de lekkere nummers uit de discoperiode. Genoeg voor een mooie plaats in de geschiedenis van de popmuziek.

Bob Stanley: Bee Gees − Children of the World. Nine Eight Books; 391 pagina’s; € 20,99.