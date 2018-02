Deze boeken zijn verboden in de gevangenissen van North Carolina

Ander opruiend werk, zoals Fifty Shades of Grey, blijft gewoon verboden

En dus ook The New Jim Crow. Bij de laatste jaarlijkse vernieuwing van de ban werd gezegd dat het 'makkelijk een confrontatie kan uitlokken tussen raciale groepen'. Auteur Alexander dacht er anders over. 'Sommige gevangenisautoriteiten zijn vastbesloten de mensen die ze in kooien opsluiten zo onwetend mogelijk te houden over de raciale, sociale en politieke krachten die de Verenigde Staten tot het meest straffende land ter wereld maken', zei ze onlangs tegen The New York Times. 'Misschien zijn ze bang dat de waarheid de gevangenen bevrijdt.'



Dat gold in elk geval voor Jason Hernandez, die als 21-jarige tot levenslang werd veroordeeld voor cocaïnehandel. Hij leende in 2010 The New Jim Crow, toen net gepubliceerd, uit de gevangenisbibliotheek in Oklahoma (daar was het boek nog wel toegestaan). Hij raakte ervan overtuigd dat zijn straf buiten proporties was, en diende een gratieverzoek in - voor hemzelf én voor anderen. Hij werd in 2015, op 45-jarige leeftijd, door Barack Obama vrijgelaten.



Nu dus ook beschikbaar in de nor van North Carolina. Ander opruiend werk, zoals Fifty Shades of Grey, blijft gewoon verboden.