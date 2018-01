Detroit is de lelijkste plaats ter wereld

Camp Foster ligt aan de Saint-Mary's River, die breed is als een zeearm. Langgerekte grasvelden, overschaduwd door eiken. Het is de meest romantische omgeving die ik ken. De meeste Franse toeristen gaan óf naar New York, waarvan de schoonheid ondoorgrondelijk blijft als je niet probeert Europa te vergeten, óf naar Chicago, waar ze rechtstreeks naar de abattoirs worden gebracht, óf naar Detroit, dat zonder enige twijfel de lelijkste plaats ter wereld is, en zij keren naar een huis terug met een mening die zo categorisch is juist omdat hun indrukken zo oppervlakkig zijn.



In het kamp een jongen ontmoet die zegt dat hij uit Frankrijk komt, hoewel hij geen woord Frans spreekt. Zijn ouders zijn geëmigreerd toen hij 1 jaar oud was. 'Where were you born?', vragen we. Antwoord: 'At Calais.' Of liever: Câlais. Om de een of andere reden deed dat woord, uitgesproken met het onnavolgbare accent van iemand uit Noord-Frankrijk, me heel prettig aan. Ik deed net of ik hem niet verstaan had om het hem nog eens te horen zeggen.



Julien Green (1900-1998), Frans-Amerikaanse schrijver.

Ingekort fragment uit Journaal 1926-1945.

Vertaling Greetje van den Bergh. De Arbeiderspers, 1977.