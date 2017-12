Depero Futurista: het eerste modernistische kunstenaarsboek

Geen kwaad woord over de commercie in het boekenvak, want een onverkocht boek is een droevig boek. Toch is het goed dat ook in 2017 weer veel moois verscheen dat de bestsellerslijsten nooit zal halen. En gelukkig: ook voor marginalia is er een markt, al bedient die een klein publiek dat meer dan een paar tientjes te besteden heeft.