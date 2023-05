Debutant Megan van Kessel schrijft over een tobbende schrijver in een roman die boeit tot het einde

Dankzij haar spullen en haar tuin en haar mooi verbouwde huis in een rustiek dorp even buiten de stad heeft Maggie het op papier ‘goed voor mekaar’. Toch lukt het het hoofdpersonage in Uitzicht van dichtbij, de debuutroman van Megan van Kessel, niet om wortel te schieten op die nieuwe plek. Als ze na de geboorte van haar zoontje bovendien geen reactie krijgt van haar vader, van wie ze jaren geleden vervreemd raakte, begint Maggie na te denken over die vakantie in de zomer van 2000, die paar weken waarin het allemaal misging. Hoeveel van je eigen dromen en ambities schuif je aan de kant zodra je moeder wordt? En vooral: hoe stap je uit de schaduw van een traumatische gebeurtenis die een half mensenleven geleden voorviel, maar nog altijd zo’n stempel op het heden drukt dat die zelfs jaren later nog dagelijks door je hoofd spookt?

Hoewel er in Nederlandse boekhandels geen gebrek is aan boeken van jonge, in de Randstad woonachtige schrijvers die worstelen met het leven en schrijven over jonge, in de Randstad woonachtige schrijvers die worstelen met het leven, heeft Van Kessel dankzij haar lichte, eerlijke stijl, die bovendien doorspekt is met humorvolle observatie, toch een boek geschreven dat tot het einde toe boeit.

Megan van Kessel: Uitzicht van dichtbij. Nijgh & Van Ditmar; 208 pagina’s; € 22,50.