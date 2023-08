De zomer van 2023 heeft de literatuur helaas niet uit haar dip getrokken

Het hoogtepunt van de boekenzomer van 2023 was het interview, in Zomergasten, door die lieve Theo Maassen met die leuke Bibi Dumon Tak, schrijver van kinderboeken. Vooral de eenvoud van het concept was fijn: een lang gesprek tussen een goede schrijver en een geïnteresseerde interviewer. Dat je dacht: zo maar doen. Dit elke week, en laten ze het dan in godsnaam géén ‘boekenprogramma’ noemen, want dan zetten de televisiebazen het meteen tegenover Studio Sport en komt alles tot stilstand in een zompig moeras van formats en kijkcijfers.

Met dank aan Zomergasten zeilde Dumon Tak deze week de Bestseller 60 binnen, met twee boeken maar liefst: Vandaag houd ik mijn spreekbeurt over de anaconda uit 2022 en De dag dat ik mijn naam veranderde uit 2021. Dat overkwam eerder ook Thomas Hertog, Maassens eerste gast, met Het ontstaan van de tijd (2022). Hertog en Dumon Tak schrijven beiden non-fictie.

Daarmee komen we bij het dieptepunt van de boekenzomer van 2023, en dat is dat hij de literatuur niet uit het dal heeft getrokken waar die al geruime tijd in vertoeft. Hoewel sommige literaire fictie opvallend goed verkocht (zoals Luister van Sacha Bronwasser) ontbrak het aan een vette zomerhit, de onvermijdelijke bestseller; het boek dat alles goed zou maken.

Bibi Dumon Tak Beeld VPRO

In de aanloop naar de zomer leek Ilja Leonard Pfeijffers Alkibiades dat boek te worden. In juli waren er 60 duizend exemplaren gedrukt, maar die zijn eind augustus nog niet weg. Ter vergelijking: van Grand Hotel Europa, de zomerhit van 2019, verkocht zijn uitgeverij meer dan 200 duizend exemplaren.

In een besloten groep van boekverkopers op Facebook informeerde Pfeijffer vorige week bezorgd of zij iets merkten van ‘de zomerdip in de verkoop die de uitgevers over de gehele linie waarnemen’. De boekverkopers antwoordden in koor dat de zaken juist uitstekend gingen.

Daarom zal ik Pfeijffer maar antwoord geven: het is geen zomerdip. 60 duizend is voor literatuur het nieuwe 200 duizend, wees er maar blij mee, de meeste schrijvers halen het niet. Lang geleden vertelde een kleine, kale uitgever me dat er twee redenen zijn waarom mensen boeken kopen: 1) om iets te leren en 2) om zich te vermaken. Voor dat eerste weten ze het boek nog altijd prima te vinden, voor het tweede komen ze kennelijk elders beter aan hun trekken. Of dat nu door de kwaliteit van de moderne literatuur komt of door die van Netflix, de dip is structureel en een simpele oplossing is er niet.

Maar zo’n wekelijks niet-boekenprogramma door Theo Maassen zou natuurlijk wel helpen. Hup Theo!