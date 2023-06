De Waddenthrillers van Mathijs Deen zijn het Nederlandse antwoord op de vele misdaadboeken uit Scandinavië

Rob van Scheers

Van snedige dialogen moeten ze het niet hebben. De eilanders die de Waddenthrillers van auteur Mathijs Deen bevolken zijn in de regel niet zo spraakzaam. Dat geldt al evenzeer voor de hoofdpersoon, rechercheur Liewe Cupido van de Bundespolizei. Maar de intriges prikkelen des te meer.

In deel 2, De duiker (Alfabet; € 20,99) wordt een kikvorsman ontdekt op de bodem van de zee. Met handboeien zit hij vastgeklonken aan een wrak dat in 1950 als de Hanne is vergaan. Aan boord van deze kleine vrachtvaarder bevindt zich een lading koper ter waarde van een miljoen euro.

Die duiker was daar ongetwijfeld naar op zoek, maar tijdens zijn werkzaamheden werd hij blijkbaar ruw onderbroken. Nu bungelt hij levenloos aan de leuning van de trap die naar het stuurhuisje leidt. In zijn zicht maar buiten bereik hangen de sleuteltjes van de boeien.

Dit lijkt op wraak.

Al snel komt aan het licht dat het betreurde slachtoffer Jan Matz is – sjacheraar van professie. Of noem hem een zeejutter. Zijn huis op het eiland För ligt vol opgedoken zaken. Van porseleinen borden met bloemetjesmotief en een sextant tot aan tinnen bestek, een stapeltje musketkogels en versierde officiersknopen. Alles netjes in vitrines, keurig uitgelicht.

Met deze uitdragerij verdiende Jan Matz zijn geld. Bij de andere eilandbewoners stond de robuuste duiker er niet zo goed op, maar om hem nu onder water te vermoorden? Een nieuwe zaak voor Liewe Cupido (en zijn trouwe hond Vos), die gezien zijn dubbele nationaliteit De Hollander wordt genoemd door zijn Duitse collega’s. Het spoor leidt naar een duikclub op Terschelling.

Ongerepte natuur

Een Waddenthriller, je zou het een nieuw genre kunnen noemen. Je leest het ook af aan de covers, met bijna abstracte vergezichten op de zee. Het Nederlandse antwoord op de vele Scandi-misdaadromans waarin doorgaans ook een hoofdrol is weggelegd voor de even onmetelijke als ongerepte natuur. Wacht eens even, moet de auteur hebben gedacht, dat kunnen wij ook.

Of eigenlijk was het zijn uitgever die hem op het idee bracht. Het grappige is dat journalist en radiomaker Mathijs Deen (1962) zichzelf niet beschouwt als een geoefend thrillerschrijver. Eerder publiceerde hij korte verhalen en romans, en zijn belangrijkste werk is waarschijnlijk de cultuurgeschiedenis De Wadden (2013), die toe is aan de zestiende druk. Hij kent zijn jachtterrein dus door en door. Inmiddels werkt hij aan het laatste deel van wat een trilogie over De Hollander moet worden.

Een thrillerschrijver die geen thrillerschrijver wilde zijn. Het is weer eens iets anders. Maar daar merk je dus niks van. De scènes, vol couleur locale, en de spanningsboog zitten strak in elkaar. Daar spreekt de nodige schrijfervaring uit. Niet voor niets werd zijn thrillerdebuut De Hollander (2022) onlangs pardoes genomineerd voor de Gouden Strop.

Hoe hij de zaken precies aanpakt, lezen we volgende week in de Volkskrant. Dan zal hij vanaf Texel – waar hij een schrijfhuisje heeft – tekst en uitleg geven in de interviewreeks ‘Achter het boek’.

Boeven met boeven vangen

Wij kunnen ons ondertussen vermaken met een nieuwe episode, de dertiende alweer, van Harry Hole. Ook al zo’n einzelgänger, die Noorse (ex-)inspecteur van Jo Nesbø. Al is hij door zijn drankprobleem en de bijbehorende depressies (‘Het leven is zelden rechtvaardig’) zwaarder op de hand dan Hollander Liewe Cupido.

In Bloedmaan (Cargo; € 24,99 – vaste vertaler Annelies de Vroom) raakt Harry in Oslo weer eens verstrikt in een race tegen de klok. Of preciezer: hij zoekt een seriemoordenaar. En omdat je boeven met boeven vangt, stelt hij een wel heel onorthodox team samen, bestaande uit een cocaïnedealer, een corrupte politieagent en een warrige psycholoog. Hier zijn, dat spreekt, de snedige dialogen alvast gegarandeerd.