De vrolijke memoires van Ota Pavel krijgen een scherp randje

De Tsjechische schrijver, journalist en sportverslaggever Ota Pavel (1930-1973) leed aan een bipolaire stoornis. Een jaar na zijn dood verschenen zijn memoires, nu vertaald als Hoe ik de vissen ontmoette. Daarin vertelt hij hoe hij tijdens de Olympische Winterspelen van 1964 in een psychose raakte, wat het einde van zijn journalistieke carrière betekende.

Eenmaal opgenomen had Pavel wel genoeg tijd om zijn jeugdherinneringen op papier te zetten. Gelukkig maar, want het is een genot om te lezen hoe de kleine Ota in navolging van zijn vader zijn ‘stropersbloed’ ontdekt. Niets maakt hem gelukkiger dan het illegaal vangen van bijzondere vissen.

Pavel weet aan zijn herinneringen een onverwacht lichte toets te geven. Hij spreekt van ‘zilveren rietvoorns met een rood staartroer aan hun kontje en elegante barbelen met snorren’. En als hij over de vriendenkring van zijn ouders schrijft, gaat dat zo: ‘Met kerst stuurden ze elkaar aardappelsalade in beschilderde nachtspiegels.’

Een vrolijkheid die een scherpe rand krijgt zodra duidelijk wordt dat Pavels vader en zijn oudere broers op dat moment in een concentratiekamp zaten.

Ota Pavel: Hoe ik de vissen ontmoette. Uit het Tsjechisch vertaald door Edgar de Bruin. Koppernik; 186 pagina’s; € 22,50.