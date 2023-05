De Volkskrant Leesclub waant zich in Parijs met de nieuwe roman van Sacha Bronwasser. Leest u mee?

Sacha Bronwasser Beeld Bert Wisse

De Volkskrant Leesclub is deze maand in Parijs! Of nou ja, we lezen Luister van Sacha Bronwasser, een roman die grotendeels in deze stad speelt. We luisteren mee met au pair Marie, die na een dramatisch incident gevlucht is naar Parijs. Wat is er precies gebeurd? Wat heeft de getroebleerde Fransman Philippe ermee te maken? En wie krijgt hier het bevel ‘luister’? Er valt veel te ontdekken in dit lekker spannende maar ook gelaagde boek. We wandelen er met elkaar doorheen in de Volkskrant Leesclub, onder leiding van recensent Bo van Houwelingen. En we zijn pas net begonnen dus haak vooral aan. U vindt ons op Facebook of via online-boekenpagina volkskrant.nl/lezen. À bientôt!