De Volkskrant Leesclub raadpleegt Anjet Daanje met prangende vragen over haar roman

Anjet Daanje Beeld Kees van de Veen / ANP

In de Volkskrant Leesclub wordt Het lied van ooievaar en dromedaris grondig bestudeerd. Dat begint al bij het omslag, waarop van alles te ontdekken valt. Maar ook: hoe is de titel te verklaren? Waarom begint Anjet Daanje haar boek met de dood van het belangrijkste personage? Wat is er zo bijzonder aan het middelste hoofdstuk over een wonderlijke eeneiige tweeling? En hoe zit het met de vreemde plekken op het lijf van Eliza May? De meest prangende vraag leggen we voor aan Anjet Daanje zelf! Meedoen kan nog steeds. U vindt ons op Facebook of kijk voor meer informatie op volkskrant.nl/lezen.