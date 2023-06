De Volkskrant Leesclub nadert de ontknoping van ‘Ik heb een paar vragen voor je’ door Rebecca Makkai

Rebecca Makkai Beeld Getty

Afgelopen week naderden we de ontknoping in de Volkskrant Leesclub, waar we Ik heb een paar vragen voor je van Rebecca Makkai gezamenlijk hebben besproken onder leiding van thrillerrecensent Rob van Scheers.

Omdat nog niet alle leden ‘ons’ boek uit hebben, zullen we de afloop niet verklappen. Wel kunnen we stellen dat de crux van het verhaal te vinden is in hoofdstuk 37 van deel II.

De komende maanden houden we een zomerstop met de Leesclub, we zijn eind augustus terug. Maar u bent van harte welkom om uw zomerleestips in de groep te delen. U vindt ons op Facebook. Of kijk voor meer informatie op volkskrant.nl/lezen.