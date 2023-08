De Volkskrant Leesclub gaat weer van start met Alkibiades van Ilja Leonard Pfeijffer

Ilja Leonard Pfeijffer Beeld ANP / EPA

De zomer loopt ten einde en daarmee gaat de Volkskrant Leesclub weer van start. In september lezen we Alkibiades van Ilja Leonard Pfeijffer, over de omstreden politicus en strateeg die leefde in de 5de eeuw voor Christus en bekendstond als de mooiste man van Griekenland.

Volkskrant-recensent Emilia Menkveld zal u loodsen door de ruim zevenhonderd pagina’s (plus, voor de liefhebber, zo’n tweehonderd pagina’s verantwoording). En nee, het boek is inderdaad geen makkie. Maar wie doorleest, wordt beloond. Alkibiades is niet alleen een scherpe karakterstudie, maar bevat ook de terechte waarschuwing om zuinig te zijn op onze democratie. Of ziet u dat helemaal anders? De Volkskrant Leesclub hoort het graag. U vindt ons op Facebook.