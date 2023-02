De Volkskrant Leesclub blikt terug op Lessen van Ian McEwan

Ian McEwan Beeld Erik Smits

We gaan de laatste week in met het lezen en bespreken van Lessen van Ian McEwan in de Volkskrant Leesclub, onder leiding van Volkskrant-recensent Hans Bouman. De tussentijdse conclusie is dat er veel te vragen en te zeggen valt over dit interessante boek. We hebben het onder meer gehad over ouder-kindrelaties en de wisselwerking tussen historische gebeurtenissen en gebeurtenissen op het persoonlijke vlak. De komende dagen ronden we de discussie af door net als de personages terug te blikken op zowel hun levens als de ontwikkelingen in de buitenwereld. Ook kijken we naar de plaats van Lessen in het oeuvre van McEwan.

