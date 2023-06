De verwarrende gevoelens in ‘Later’ krijgen wat weinig ruimte van Hans Münstermann

Beeld De Kring

In de eerste helft van Later word je ondergedompeld in de gevoelens van Hans Münstermanns alter ego Andreas voor zijn iets jongere broertje Jan, toen de twee nog een kamer deelden in het ouderlijk huis. Jan was anders. Voor voetballen en een robbertje vechten was hij niet te porren. Jan wilde vadertje en moedertje spelen en dan moest Andreas de vader zijn en hij de moeder. Andreas had de pik op zijn broertje, maar was toch wel even van slag toen dit buitenbeentje – nog maar een jaar of 10 oud – van huis wegliep.

Jan kwam terug, maar de kloof tussen de twee broers bleef. Totdat ruim een halve eeuw later de terminaal zieke Jan contact zoekt met Andreas. We zitten dan in de tweede helft van de roman. De verwarrende gevoelens die zich naar aanleiding van dit weerzien meester maken van Andreas komen minder goed uit de verf. Münstermann wil te veel vertellen. Er is een familiegeheim, er is een boezemvriend van Jan die bladzijden lang de loftrompet steekt over de herenliefde, er is gedoe met de erfenis… Andreas krijgt te weinig ruimte van de schrijver om uit te zoeken en uit te leggen hoe hij zich op zijn oude dag is gaan verhouden tot de broer van wie hij bijna een leven lang niets moest hebben.