De verhalen in ‘Schwung’ lijken losjes opgeschreven, maar zijn in feite retestrak opgebouwd ★★★★☆

Dankzij de muziek kom je nog eens ergens, ontmoet je nog eens iemand en maak je nog eens wat mee. En dat gaat bijna altijd vanzelf, als je de elf mooie verhalen in Wilfried de Jongs Schwung mag geloven. Je hoeft, om een voorbeeld te geven, alleen maar door de straatjes van het Zuid-Italiaanse dorp Locorotondo te dwalen, zoals de verteller van het gelijknamige openingsverhaal doet (hij krijgt geen naam, maar doet sterk aan de schrijver denken, zoals alle vertellers in deze bundel). Hij hoort de verleidelijke klanken van over elkaar heen buitelende golven. Huh? Golven in Locorotondo? Dat ligt toch niet aan zee? Hij stapt het huisje binnen waar de zeeklanken vandaan komen. Daar legt een vrouw van zijn leeftijd hem uit dat haar man natuurgeluiden opneemt en in het bijzonder de geluiden van het menselijk lichaam. Hij is niet thuis, maar misschien mag zij nu de ‘schitterende klank’ van de knak in de enkel van de bezoeker opnemen? Hij kan natuurlijk niet weigeren en dat blijft niet zonder gevolgen.

In ‘Caramba’ is de ik-verteller een avond lang babysitter in de kleedkamer van een New Yorkse latinclub waar de moeder van het kind (een kennis van hem) optreedt met haar orkest. Fluitje van een cent, zou je denken. Maar dat pakt toch anders uit. In ‘Wolk’ valt de verteller voor één avond in als chauffeur van Wolk, een jonge popzangeres die hij naar twee optredens in Friesland moet rijden. Tijdens de lange rit leert hij haar kennen als een brok onrust, maar tijdens de twee Friese optredens weet zij hem toch nog te verrassen. Wolk blijkt een schat te zijn, een lieve schat.

Over de auteur

Maarten Steenmeijer is boekenrecensent van de Volkskrant. Hij is hispanist en vertaler.

Dat geldt nog sterker voor de Amerikaanse vrouw in ‘Stand By Your Man’, die de verteller leert kennen tijdens een amateur night in een club in Nashville. Al drie maanden lang zingt ze hier elke avond de countryklassieker waarnaar het verhaal is vernoemd. Achter die optredens zit niet het verhaal dat je zou verwachten op basis van Tammy Wynettes smartlap – man deugt niet, vrouw moet daar maar mee zien te dealen – maar een hartverscheurend drama waarvan je tranen in je ogen krijgt.

Het is een opvallende rode draad die door deze verhalenbundel loopt: vaak staan vrouwen aan het roer van de gebeurtenissen en brengen zij de plot op stoom, en dat is nog eens andere koek dan de tweederangsrol die Tammy Wynette een halve eeuw geleden predikte in haar liedje. Dit verschil schreeuwt De Jong niet van de daken, maar heeft hij als een vanzelfsprekendheid in zijn bundel verweven – en dat is natuurlijk niet zonder betekenis.

Effectieve eenvoud

Het zal misschien geen toeval zijn dat de verhalen waarin vrouwen niet of nauwelijks een rol spelen iets minder indruk maken. ‘Mono’ bijvoorbeeld, over twee mannen die een stilzwijgend duel aangaan in een platenzaak en strijden om een zeldzame lp van jazzlegende Herbie Hancock. Leuk, maar minder verrassend en minder intrigerend dan de vrouwenverhalen. Erg goed geschreven, dat weer wel, zoals al deze verhalen. De Jongs stijl is om door een ringetje te halen. Soberheid is troef, maar elke zin staat als een huis en dat weet je meteen als je de openingszinnen leest: ‘Er klopte iets niet.’ (‘Locorotondo’); ‘Het topje van mijn pink zat al een halfuur in het babymondje.’ (‘Caramba’); ‘Een vriend reed in de weekenden een jonge popzangeres naar optredens. (‘Wolk’); ‘De vrouw naast me had een volle plastic boodschappentas tussen haar benen staan.’ (‘Stand By Your Man’); ‘Tussen de opgehangen platenhoezen door keek ik naar binnen.’ (‘Mono’).

Het zijn schoolvoorbeelden van hoe effectief eenvoud kan zijn, van hoe wat losjes lijkt te zijn geschreven in feite retestrak is opgebouwd. Net als de allerbeste muziek, die in Schwung opvallend breed vertegenwoordigd is: jazz, klassiek, country, pop, latin, circusmuziek... Ja, in deze bundel kom je nog eens ergens, ontmoet je nog eens iemand en maak je nog eens wat mee. Dankzij de muziek, maar in de allereerste plaats natuurlijk dankzij De Jong. Applaus!