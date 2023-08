De vergeten schrijfster Jeanne Reyneke van Stuwe koesterde haar Japanse waaier

Een waaier van Jeanne Reyneke van Stuwe, gesigneerd door bevriende dichters. Beeld Lina Selg

Een waaier van ivoor en papier: zo bewaarde men in hogere kringen de koelte op zomerse dagen. Het exemplaar in het Literatuurmuseum was van Jeanne Reyneke van Stuwe (1874-1951), schrijver en dichter. Haar vroegste verzen stuurde ze naar Willem Kloos. Die vond ze mooi, en haar ook: er ontspon zich een hartstochtelijke liefdesrelatie waarbij ze elkaar dingen schreven als: ‘O, eenig-aangebedene, eenig-vereerde en -begeerde vrouw’ (Willem aan Jeanne) of ‘Je brieven hebben me dol van geluk gemaakt! O, ik wou, dat je ’t kon zien!’ (Jeanne aan Willem). In 1890 trouwden ze, en ze bleven elkaar trouw, Reyneke van Stuwe zelfs tot na de dood van haar man in 1938. Ze hield zijn tijdschrift De Nieuwe Gids nog tot 1943 in de lucht, zij het met medewerking van een nationaal-socialist. Na de oorlog verdween ze uit het literaire leven en ze overleed in stilte, in 1951.

Tot ver in de jaren dertig was ze een even geliefde als productieve schrijver geweest. Vanwege die ongelukkige oorlogsgeschiedenis zal het van een herwaardering niet snel komen, al zit er een verrassend scherp randje aan boeken als Het huwelijksduel en De roman der getrouwde vrouwen. Het zijn verhalen over ‘het leege, het onbevredigde, – het hunkeren en klagen van vele vrouwenzielen’ die zich laten lezen ‘als een heilzame waarschuwing misschien!’

En ze hield van waaiers.

In 1902 schreef ze voor de krant een beschouwing over het voorwerp en er is een kort verhaal waarin de waaier een belangrijke rol speelt. Een vrouw krijgt er een van een man die niet haar echtgenoot is. Een mooi exemplaar: ‘volkomen gedistingeerd in zijn rijke pracht, een nobel kunststuk van een begenadigd artiest’. En dat terwijl de echtgenoot een botterik is die haar ‘domoor’ noemt, en dat ‘was nog een van zijn zachtste en vriendelijkste woorden’. Die waaier vond hij niets, hij had er ‘minachtend zijn neus voor opgehaald’.

Logisch dat Reyneke van Stuwe er zelf een koesterde, óók een fraai exemplaar. Mooi afgewerkt, met binnenin Japanse tekeningen. Als je hem openvouwt, zie je dat tientallen schrijvers er hun naam in gezet hebben. Marianne Philips, Annie Salomons, M. Nijhoff, P.C. Boutens en ook internationale auteurs: John Galsworthy, Karel Čapek, Kurt Schwitters en nog vele, meestal minder bekende anderen.

Er is één gelegenheid geweest waarbij al deze schrijvers aanwezig waren: het PEN-congres in Den Haag in 1931. Lezingen, voorstellingen, diners: het moet een gezellige boel geweest zijn. Het kan niet anders of bij zo’n diner heeft het gezelschap de waaier gesigneerd. Dat was niet eenvoudig, in de stevige vouwen is het moeizaam schrijven, en menige handtekening verwordt tot een lastig leesbare krabbel. Opvallend: Reyneke van Stuwe heeft hem zelf ook gesigneerd. Het is dus maar de vraag of de waaier wel voor haar was bedoeld. Misschien vond ze dat hij haar toekwam. Ze had er immers al zo vaak over geschreven.