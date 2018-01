De titel Vriendendienst ging naar Nicola Barker, die het meest heeft genoten van dj Goldie's memoires

Hij had de roman nog maar net in handen, maar John Banville wist het zeker: Teethmarks on my tongue van Eileen Battersby was voor hem hét boek van het jaar 2017. In The Irish Times noemde de bekende schrijver het een 'prachtig debuut van een prachtige criticus'. Toeval of niet, een maand eerder had Battersby een lovende recensie geschreven over Banville's Mrs Osmond, het boek een ode aan Henry James genoemd.