De roman heeft zijn langste tijd gehad, denkt auteur en vertaler Esther Kinsky

Esther Kinsky: ‘Ik wilde als kind al vertaler worden. Het fascineerde me dat je hetzelfde boek ook in een heel andere versie kon lezen.’ Beeld Isabella De Maddalena

‘Hier in Fagagna ging de duivel weer tekeer. Donder, bliksem, hele watermassa’s kwamen naar beneden. Maar mijn tuin is gespaard gebleven. Het is unheimisch hoe de storm hier toeslaat.’ Verborgen in een bocht in het Italiaanse stadje ligt een paadje dat naar het huis van schrijver en vertaler Esther Kinsky leidt. De huizen hebben okergele luiken, op de binnenplaats staat een rode Fiat Doblò. Alles straalt een rust uit die, op dit moment althans, misleidend is: de storm Circe is net even gaan liggen. Een week eerder werd het gebied ook al hard getroffen. Hagelstenen ter grootte van sinaasappelen daalden op de Noord-Italiaanse dorpen neer. Kinsky: ‘Hier niet ver vandaan, in een natuurgebied waar duizenden orchideeën bloeien, is het alsof er met een bulldozer een veld van honderd meter breed is platgereden. Alle bomen liggen om.’

Als iemand bekend is met de natuurkrachten die in deze streek onbelemmerd hun gang gaan is het de van oorsprong Duitse auteur Esther Kinsky. Over Friuli, de Noord-Italiaanse streek waar ze afwisselend met Wenen woont, schreef ze meerdere boeken. Rombo, dat vorig jaar in het Nederlands verscheen, gaat over de grote aardbeving van 1976 die menig Friuliaans dorp in puin legde. En tegelijk met de komst van storm Circe verscheen de heruitgave van haar dichtbundel FlussLand Tagliamento, over de korte maar machtige rivier die het gebied in tweeën deelt.

Kinsky (1956) werd bekend door werken waarin ze poëzie, proza en bespiegeling met elkaar vermengt; werken waarin telkens zeer precies én lyrisch over landschappen wordt geschreven. Ze wordt geroemd en gelauwerd om haar fijnzinnige, ritmische stijl. Daarnaast is Kinsky actief als vertaler uit het Russisch, het Pools en het Engels. Deze week verschijnt haar nieuwe boek in Nederlandse vertaling, Verder kijken, een lofzang op de film in de vorm van een verhalend essay, dat leest als een roman over de teloorgang van de bioscoop.

Dit keer speelt het verhaal zich af in een ander grensgebied, in de Banaat, de eindeloze vlakte in het uiterste zuidoosten van Hongarije, waar het land grenst aan Roemenië en Servië. Kinsky: ‘Ooit, toen ik met de trein naar Roemenië reisde, had ik dat vlakke landschap gezien. Toen ik met mijn partner in Boedapest woonde en onze drie katten ongelukkig werden, zochten we een woning op het platteland. Omdat ik dat vlakke landschap graag nog een keer wilde zien, ben ik in mijn eentje naar het zuiden gereden. Er kwam een waanzinnige onweersbui die me dwong te stoppen. Ik hield stil bij een hotel, vond een woning en niet veel later ook de bioscoop uit Verder kijken.’

De Banaat is net als Friuli een grensgebied.

‘Ik houd van grensgebieden! Toen ik kind was, gingen we voortdurend naar het buitenland. Ik had telkens het gevoel dat mijn vader zo snel mogelijk weer over de grens wilde, dat hij weg wou uit Duitsland. Hoe kan het, vroeg ik me toen af, dat zodra je de grens oversteekt alles anders is? De weides begonnen in Duitsland en liepen door tot in Zwitserland en toch was alles daar anders. Dat maakte indruk op mij als kind. Ik moet zeggen dat vele dingen in mijn leven hun oorsprong in mijn kindertijd hebben.’

Ook uw interesse voor andere talen?

‘Ik heb altijd vertaler willen worden. Dat wist ik al heel vroeg. Toen ik 6 was, las ik een keer een boek – ik las alles letterlijk van kaft tot kaft – en ontdekte de oorspronkelijke titel van het werk. Mijn grootmoeder heeft me toen uitgelegd wat dat wilde zeggen, een oorspronkelijke titel. Het fascineerde me dat andere kinderen hetzelfde boek in een andere taal lazen, dat ze eigenlijk een heel andere versie van het verhaal lazen.’

U groeide op aan de oevers van de Rijn, in West-Duitsland. Daarna ging u slavistiek studeren.

‘Daar zijn twee redenen voor. De familie van mijn vaders kant stamt oorspronkelijk uit Oost-Europa, maar sprak geen Pools. Hun verhalen over het landschap die ik hoorde als kind, waren altijd doordrongen van melancholie en emoties. Ik vond dat indrukwekkend. Vervolgens beleefde ik als 14-jarige een soort openbaring, toen ik in een antiquariaat voor slechts 1 mark een uitgave vond van De kaneelwinkels van de Poolse schrijver Bruno Schulz. Ik las de vertaling van het boek en wist: ik moet en zal die taal leren. Overigens heb ik die studie niet helemaal afgerond, omdat ik alleen wilde vertalen. Het academische trok me niet.’

Ook het kijken leerde u in uw jeugd?

‘Hoewel ik zeer bijziend ben, of misschien wel juist omdát ik zo bijziend ben, was het kijken altijd belangrijk voor me. Er zijn twee momenten die voor mij, als klein kind, openbarend waren. Het ene betreft mijn moeder die voor een raam op onze vader stond te wachten. Het was nacht en ik zag haar staan. Maar buiten was het licht, in plaats van donker. Ik kon de toppen van de appelbomen aan de overkant van de Rijn zien. Dat beeld is me altijd bijgebleven.’

En het tweede?

‘Mijn grootmoeder kleedde mij aan terwijl ik uit het raam staarde. Het was een vroege ochtend en ik keek naar de andere oever, waar de rijp over de door de mens verstoorde grond lag. Het zag eruit als een sprookjeslandschap. Bij die ervaringen besefte ik plots: je kijkt door een venster en ziet een andere wereld. Er is trouwens nog een derde moment. Mijn grootouders woonden boven ons, maar vanuit hun raam zag je de Rijn niet. Een keer, ik moet een jaar of 8 zijn geweest, keken mijn broer en ik door een verrekijker vanuit dat raam naar een brand in een fabriek aan de overkant. Ik was als kind vreselijk bang voor vuur. Door de verrekijker tuurden wij naar de brand. Het was misschien wel mijn eerste bioscoopervaring.’

Talen, rivieren en nu ook film: het zijn allemaal vlietende media.

‘Ja dat heb je goed gezien, haha.’

Vanwaar die interesse voor het vloeiende, het vlietende?

‘Zo analytisch heb ik het nog niet beschouwd. Ook van schilderkunst houd ik. Of van fotografie. Over rivieren kan ik duidelijk zijn: het is het landschap van mijn jeugd dat mij heeft gevormd. Ik houd wel van de zee, maar niet van de bergen. Mijn denken is sterk gevormd door de aanwezigheid van de rivier.’

Beeld Isabella De Maddalena

En bij film?

‘Wat me daaraan fascineert is de kadrering. Ook als schrijver weet je: je kunt niet de hele wereld vangen in het kader. Maar dankzij het kader kun je wel een nieuwe wereld scheppen. Dat inkaderen, uitkiezen, hangt samen met wat ik als kind al leerde over vertalen: het zien, het herkennen en het benoemen. Wat gebeurt daartussen? Dat interesseert me.’

U schrijft vaak in korte, elkaar afwisselende fragmenten.

‘Dat klopt, het is het resultaat van montagewerk. Ik kan helemaal geen samenhangende epische dingen schrijven. Voor mij is er geen verhalende structuur van A naar B naar C. Het gaat om het springen, ook tussen de tijden. Ik werk graag met het korte, het fragment.’

Dat brengt u ook mee vanuit de poëzie.

‘Jazeker. Maar als schrijver heb ik ook veel naar mozaïek gekeken. Hier in Spilimbergo, ten westen van Fagagna, zijn geweldige mozaïeken. Nu ben ik niet per se een fan van mozaïek, althans niet van het eindproduct. Maar het proces vind ik buitengewoon interessant. In het mozaïekwerk plaats je volkomen verschillende delen naast elkaar, een kiezelsteen uit de rivier naast een edelsteen of een stukje glas. Je moet weten hoe de fragmenten naast en met elkaar werken.’

U schrijft romans, poëzie, essays en u vertaalt. Zeer verschillende genres.

‘Natuurlijk zijn het verschillende vormen, maar wie langzaam en aandachtig leest zal het ritme van de teksten opmerken. En het ritme dat zich aan me opdringt, is ook datgene wat uiteindelijk de vorm bepaalt. Waar het telkens op neerkomt, is toch het zich inlaten met of openstellen voor een beeld, een woord of een landschap.’

Zijn uw romans nog wel romans te noemen?

‘Ik geloof dat de roman in de komende tien jaar…’ Kinsky twijfelt even. ‘Ik denk dat de roman op een bepaald punt is gekomen… Nu goed, ik ben ook helemaal niet goed in voorspellingen. De mensen willen nu andere dingen lezen. Kijk, ik lees graag Flaubert. Maar die lees je vandaag de dag anders dan toen zijn werk net was verschenen. De historische blik is ertussen gekomen.

‘Wat hedendaagse romans betreft, vind ik de meeste eerlijk gezegd saai. Het boek dat mij de afgelopen jaren het meest is bevallen is Unser Deutschlandmärchen van Dinçer Güçyeter, maar dat is eigenlijk ook geen roman, eerder een autobiografie. Ook het werk van de Duitse schrijver Deniz Ohde vind ik trouwens erg goed.’

Toch heten uw boeken romans.

‘Ja, dat moet van de uitgever. Dat is makkelijker bij nominaties voor prijzen en op grote boekenbeurzen. Voor mijn vorige boek Kreupelhout heb ik het genre ‘terreinroman’ verzonnen, om daarmee uit de buurt van de gewone roman te blijven.’

Esther Kinsky: ‘De wens om te creëren ontstaat zelden bij wie een ongetroebleerde, positieve verhouding met alles heeft. Waarom is iemand kunstenaar? Omdat je een of ander gemis wil opvullen.’ Beeld Isabella De Maddalena

U bent veel onderweg. Waar schrijft u?

‘Als ik onderweg ben, kan ik überhaupt niet schrijven. Op het moment heb ik de superluxe dat ik een kleine woning in Wenen bezit en ook in Fagagna woon. Schrijven kan ik het best in Wenen. Fagagna is voor mij heel belangrijk om erop uit te kunnen gaan, te kunnen wandelen. Dat doe ik in Wenen weliswaar ook, maar in de stad is dat toch anders. Hier kan ik me onderdompelen in het landschap, kijken en nadenken.’

Wat gebeurt er als u gestoord wordt tijdens het werk?

‘Dat verdraag ik slecht, ik ben gevoelig voor storingen. Hier in huis zijn nu allerlei mensen aan het werk. Als er mensen in huis zijn kan ik überhaupt niet werken. Meestal doe ik overdag andere dingen, werk ik mijn correspondentie bij. Ik schrijf eigenlijk alleen in de avond en in de nacht.’

Verder kijken is aan uw overleden levenspartner opgedragen. Is schrijven voor u ook met rouw verbonden?

Kinsky denkt na, zegt dan op zachte toon: ‘Rouw is waarschijnlijk de grondstemming…’ Opnieuw pauzeert ze even, dan vervolgt ze: ‘En ik denk ook dat schrijven voor mij veel met treurigheid te maken heeft.’

En Kreupelhout volgt een rouwende vrouw.

‘Volgens mij spelen rouw en treurnis altijd een rol. De wens om te creëren ontstaat zelden bij wie een ongetroebleerde, positieve verhouding met alles heeft. Waarom is iemand kunstenaar? Omdat je een of ander gemis wil opvullen.’ Dan begint Kinsky te lachen. ‘Ook God heeft de wereld geschapen omdat het hem aan iets ontbrak.’

Tegelijk is Verder kijken een lofzang op samenzijn.

‘In de bioscoop verkeer je onder andere mensen, je gaat daardoor anders naar films kijken, films die ik overigens ook altijd als kunstwerken zie. Je kunt niet zomaar op stop of pauze drukken. Je levert jezelf eraan over. De mensen die thuis alles op een beeldscherm bekijken, merken helemaal niet hoezeer zij zich uitleveren aan algoritmen, hoe controleerbaar ze zijn. En dat wordt ons dan voorgespiegeld als de eigen voorkeur. Ik geloof dat de huidige opvatting van vrijheid misleidend is, het is een inperking. De werkelijke vrijheid bestaat erin dat je je ergens in kunt inleven, dat je je kunt openstellen voor het vreemde.

‘Bij het betreden van de bioscoop verlaat je de eigen ruimte en ga je een openbare ruimte binnen. Je praat met mensen. Je ziet hoe ze zich kleden. Of ze vrolijk of chagrijnig zijn. Eenmaal heb ik op Oudejaarsnacht in Londen Au hasard Balthazar gezien. Alle aanwezigen moesten huilen. Dat is toch geweldig?’

Beeld Isabella De Maddalena

Een vorm van openstellen?

‘Ja, dat klopt. Eigenlijk ben ik naar Fagagna gekomen vanwege de filmmaker Pier Paolo Pasolini, die hier op een steenworp afstand is opgegroeid. Hij was zeer begaan met de mensen in Friuli. Ik houd van zijn films, zijn poëzie. Maar vooral van zijn essays. Hij was meedogenloos wat betreft zijn kunst, maar altijd tot compromissen bereid waar het op mensen aankwam. In een van zijn essays schrijft hij: ‘Om de mensen te kunnen begrijpen, moet je ze liefhebben.’ Die liefde, dat is een vorm van engagement. Zonder je te openen naar de wereld kom je niet verder in het leven.’

Dus u heeft nog hoop?

‘Je mag niet te veel aan de verre toekomst denken. De weg van de hoop kan alleen lopen via engagement met het heden, via een nieuwe bereidheid om er ook voor andere mensen te zijn. Opgeven mag niet, dan kun je niet meer leven. Zo lang je mensen liefhebt, heb je nog hoop.’

Esther Kinsky: Verder kijken. Uit het Duits vertaald door Josephine Rijnaarts. Pluim; 225 pagina’s; € 24,99.

Bij Residenz Verlag verschijnt eind september Kinsky’s nieuwe essaybundel Störungen (€ 20).

Beeld Pluim

Wie is Esther Kinsky? Esther Kinsky (1956, Engelskirchen) groeide op aan de Rijn en werkte en woonde in Londen, Berlijn, Boedapest, Wenen en Fagagna. Kinsky trekt met haar kwadraatcamera in de hand door de wereld. Ook in haar boeken staat de wisselwerking tussen mens en landschap centraal. Na twee kinderboeken verscheen in 2009 Sommerfrische, haar eerste roman. Sindsdien publiceert Kinsky jaarlijks een of twee nieuwe werken, variërend van lyriek en essay tot proza. Haar werk werd veelvuldig bekroond met literaire prijzen. Verder kijken is het vijfde boek dat in het Nederlands werd vertaald. Eerder verschenen van haar in vertaling Op de koude helling, Kreupelhout, Langs de rivier en Rombo.