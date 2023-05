‘De Reynaert’ is de kroon op de fonkelende carrière van Frits van Oostrom ★★★★☆

Beeld Typex

Bijna aan het eind van zijn boek over de Reynaert, het beroemde dierenepos waarvan een Middelnederlandse versie uit de 13de eeuw is overgeleverd, stelt Frits van Oostrom een intrigerende kwestie aan de orde. Hoe is het toch mogelijk dat een type als deze sluwe, gemene vos door de eeuwen heen zo’n onverwoestbare literaire held is gebleven?

We hebben dan de hoofdpersoon in 350 pagina’s leren kennen als wreed en leugenachtig; een bedrieger en seksueelgeweldpleger, iemand die er lol in heeft anderen pijn te doen en ten val te brengen. Antiheld is een te zwak woord voor de mensachtige vos, vindt Van Oostrom: geen middeleeuwse roman kent een kwaadaardiger hoofdfiguur dan Van den vos Reynaerde. Hij typeert hem als ‘narcistisch, sadistisch en met de antisociale persoonlijkheidsstoornis van de psychopaat’. En het wonderlijke is, schrijft hij, dat de vos van nature helemaal niet zo’n slim dier is; de wolf is veel slimmer. De figuurlijke betekenis heeft zich al eeuwen losgezongen van de werkelijkheid, de sluwe vos is een literaire topos, dankzij het personage Reynaert. In het Frans werd zijn naam zelfs de soortnaam: renard.

Frits van Oostrom, sinds 2002 universiteitshoogleraar in Utrecht, gaat met emeritaat. Op zijn 29ste werd hij al hoogleraar in de Middelnederlandse taal- en letterkunde. Hij was gasthoogleraar aan Harvard, president van de KNAW (de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) en commissievoorzitter van de Canon van Nederland. Hij schreef voortreffelijke literatuurgeschiedenis in Stemmen op schrift en Wereld in woorden. Zijn goed geschreven en toegankelijke boeken bereikten een groot publiek en kregen vele prijzen, zoals de Libris Geschiedenisprijs voor Nobel streven – Het onwaarschijnlijke maar waargebeurde verhaal van ridder Jan van Brederode. Donderdag gaf Van Oostrom in Utrecht een feestelijk afscheidscollege. Hij schreef eerder artikelen over de Reynaert, het verhaal dat hij als 10-jarig jongetje al verslond in de vorm van een kindervertelling. Maar nu pas is er het boek: De Reynaert – Leven met een middeleeuws meesterwerk.

Het is een veelomvattend boek geworden. Om te beginnen biedt het, achterin, ook een fonkelnieuwe teksteditie, gemaakt met Ingrid Biesheuvel, waarbij alle bronnen steeds zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen, twee Middelnederlandse manuscripten, oudere fragmenten en Franse en Latijnse versies van de Reynaert. Dat biedt de tekstcritici weer volop nieuwe stof. Voor de liefhebber die dit boek eindelijk eens echt wil lezen is het handig dat bij cryptische zinnen een vertaling wordt gegeven.

Ode aan zijn leermeesters

Dit boek is persoonlijker dan Van Oostroms vorige. In het eerste deel vertelt hij, geboren in 1953, over het gezin waarin hij opgroeide, met een vader die neerlandicus was en een moeder die met haar Joodse familie veel oorlogsellende had meegemaakt, een gezin waarin de liefde voor lezen vanzelfsprekend werd doorgegeven. Hij ging, ‘erfelijk belast’, in Utrecht Nederlands studeren en koos als hoofdrichting het vak waarin hij helemaal niet zo goed was, maar dat werd gedoceerd door de inspirerende hoogleraar Middeleeuwen W.P. Gerritsen. Ook de andere Utrechtse hoogleraar, Guus Sötemann, bewonderde hij zeer, en grote Reynaert-kenners als Wytze Hellinga, Francis Lulofs en Maartje Draak. Dit boek is een ode aan zijn leermeesters, om te beginnen zijn leraar Van Zoeten op het gymnasium, een erudiete man die kon vertellen en zijn leerlingen serieus nam, iemand voor wie het schoolvak Nederlands draaide om literatuur.

Nog altijd kan de Reynaert op school gelezen worden, denkt Van Oostrom, al heeft de tekst daarbij wel een goede tolk nodig. Iedereen is al eeuwenlang dol op de schurk in dit eindeloos vaak navertelde verhaal. Hoe kan dat? Van Oostrom laat zien hoe mensen telkens Reynaert, of een enkele eigenschap van hem, voor hun eigen kar wisten te spannen: anarchisten, vrijdenkers, individualisten, burgers en burgerlijk ongehoorzamen, papenvreters, opvoeders en onderwijzers, seksuele libertijnen, cynici, flaminganten, nationalisten en zelfs nationaal-socialisten. Iedereen schurkt op zijn eigen manier aan tegen deze winnaar, die een meestertruc uithaalt: terwijl hij op de hofdag van de koning door alle dieren wordt beschuldigd en aangeklaagd, weet hij de gunst van koning Nobel te winnen en zijn tegenstanders in ongenade te brengen.

Van Oostrom wijst op de overeenkomst met die andere kolossale literaire held uit de Nederlandse literatuur: Max Havelaar, de heroïsche hoofdpersoon uit Multatuli’s gelijknamige roman. Ook voor Havelaar (en voor Multatuli) waren wrok en verongelijktheid de drijfveren. Beide meesterwerken staan steevast op plaats 1 en 2 als er een ‘canon’ van de Nederlandstalige literatuur wordt samengesteld, zoals in 2002 en 2022.

We weten niet precies wie de ‘Willem’ is die zich aan het begin van het Middelnederlandse verhaal voorstelt als ‘Willem die Madocke makede’. Van dat misschien ooit beroemde boek Madocke is geen serieus te nemen spoor meer te vinden, maar een groot auteur was hij. Iemand met een scherpe kijk op menselijk gedrag, met humor, mensenkennis én juridische kennis, een vakman die levendige dialogen kon schrijven. Van alle versies van de Reynaert, in vele talen, is die van deze Willem volgens kenners zonder twijfel de beste, en het tweede deel van het verhaal komt geheel voor zijn rekening. Willem maakte van een komisch verhaal een meesterwerk.

De overeenkomsten tussen Multatuli en Willem, de auteur van de Middelnederlandse Reynaert, zijn voor Van Oostrom treffend: ‘allebei grote stilisten; allebei ongekend geestig; allebei recalcitrant, vol maatschappijkritiek, en cynisch over macht en bestuur; beiden een grote roman geschreven over de strijd van een eenling tegen de instituties, en met een mooie balans tussen het esthetische en het geëngageerde.’

De kracht van grote literatuur

Van Oostroms antwoord op de vraag hoe zo’n schurk zó immens populair kan blijven is, met vele nuanceringen, dan ook dit: het is de kracht van grote literatuur, van een ijzersterk, niet op één boodschap vast te pinnen verhaal, een hoofdpersoon die veel aan de verbeelding overlaat, een briljante stijl en vernuftige structuur. Die doen, over een afstand van eeuwen, altijd hun werk. Dat is het wonder, schrijft Van Oostrom, van grote klassiekers, ‘die tegelijk onverwoestbaar en elastisch zijn’. Ze ‘bewegen met hun tijd en lezers mee’.

En dat is ook het mooiste aan dit boek: het is geschreven door een groot kenner, medioneerlandicus en geleerde, die de middeleeuwse samenleving, mores en mentaliteit diepgaand heeft bestudeerd, die de hele Europese matière renardienne, zoals hij het noemt, boekenkasten vol, kent als zijn broekzak, die moeiteloos de verschillen tussen alle handschriften, drukken, vertalingen en hervertellingen kan opnoemen. Maar uiteindelijk draait het bij Van Oostrom om de liefde voor literatuur, voor dit meesterlijke werk, dat hem eindeloos plezier geeft, en om de ontmoeting met een andere schrijver, die acht eeuwen overbrugt.

Tegelijkertijd blijven deelkwesties hem boeien. Ook in dit boek werpt hij een interessante hypothese op, een kluif voor Reynaert-kenners: dat Willem en Maerlant, de andere grote Middelnederlandse schrijver, over wie hij in 1996 een prachtig boek schreef, elkaars politieke tegenstrevers zouden zijn geweest. In het machtsconflict dat begin 13de eeuw woedde bij de Vlaamse elite, de strijd tussen Avesnes en Dampierres, zouden ze verschillende kanten hebben kozen. De Reynaert zou als satire naar dat conflict verwijzen, met Avesnes als bespot mikpunt.

De twee schrijvers moeten elkaar hebben gekend, denkt Van Oostrom. Maerlant verkeerde graag in de nabijheid van de macht, Willem niet, die was ‘obstinater’. Het zou kunnen. Maar we zullen het nooit weten, zegt Van Oostrom: ‘voor de wetenschap wordt hier een grens bereikt, misschien al overschreden’. Het zij zo. Toch lijkt het hem plezier te doen dat Maerlant als ‘saaimans’ de geschiedenis is ingegaan en Willems Reynaert als rebel.

Scène voor scène

Het tweede deel van het boek is het meest vakmatige en misschien het minst interessant voor de leek. Van Oostrom loopt er scène voor scène de tekst door en merkt daarbij op wat er in de loop van de tijd allemaal over geschreven is – er is veel gebekvecht over Reynaert-interpretaties. Van Oostrom doet de onderzoekers, wensdenkers en dromers allemaal recht en plaatst ze in hun tijd en omgeving, ook de grootste dwaallichten. Mooi is de anekdote over de derdejaarsstudent Helena Kroon, die haar hoogleraar, Reynaert-kenner Muller, wees op een acrostichon aan het eind van het verhaal, dat de woorden ‘BI WILLEME’ toont. Wég was Mullers theorie dat het tweede deel door een andere auteur was geschreven.

De schrijver Van Oostrom wint het uiteindelijk van de onderzoeker die zijn beweringen wil staven en het zaakje per se rond wil hebben. Hij kan heel goed leven met de vaststelling dat vele geheimen van de middeleeuwse literatuur nooit ontsluierd zullen worden. Dat houdt de fascinatie levend.

Het derde en laatste deel van het boek is het mooist, Van Oostroms hartverwarmende beschouwing over dit literaire meesterwerk en zijn geheimzinnige schepper. Alle delen tezamen, schrijft hij, vormen ‘mijn groepsportret met Reynaert, onze beroemdste middeleeuwer’. Het is de kroon op de fonkelende wetenschappelijke carrière van een groot onderzoeker, maar hopelijk niet het laatste werk van de volbloedschrijver Frits van Oostrom. Natuurlijk niet.

Frits van Oostrom: De Reynaert – Leven met een middeleeuws meesterwerk. Prometheus; 592 pagina’s; € 35.