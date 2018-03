De rechtse uitspraken van auteur Uwe Tellkamp leiden tot ongemak in Duitsland

Dit tafereel herhaalde zich twee weken terug op de boekenbeurs, van Leipzig. 'Elke stem mag worden gehoord', verklaarde directeur Oliver Zille vooraf in een interview met de Süddeutsche Zeitung, zijn keuze om extreemrechts niet te weren. Om daarna te verzuchten 'we moeten dit uithouden.'



De werkelijke rel voltrok zich ditmaal al voor de beurs begonnen was, zonder vuisten of ME, in een gesprek tussen de dichter Durs Grünbein en de schrijver Uwe Tellkamp, winnaar van ongeveer alle Duitse boekenprijzen die ertoe doen. Zijn magnum opus over de ineenstorting van de DDR, der Turm (2008), is ook in het Nederlands verschenen.