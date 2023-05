De poëzie in ‘Lievegedicht’ van Joost Oomen lijkt geschreven voor het podium ★★★☆☆

Joost Oomen Beeld Esther Lutgendorff

Over ballen kun je dichten. Dat is al vaker gedaan. En ook Joost Oomen doet dat. Waarom, vraagt hij bij de opening van zijn nieuwe bundel Lievegedicht, nemen wij een strandbal op het dak van een ‘fietsschuurtje’ anders waar dan de bal die op ‘een roltrap’ heen en weer beweegt? Waarom roept het ene een glimlach op en stemt het andere treurig? Tussen die twee polen, die van de lach en de traan, beweegt de poëzie van Oomen.

Over ballen is niet alleen vaker, maar ook op andere manieren gedicht. Neem Hans Faverey en de in dichtvorm verpakte stottertherapie van Man & dolphin. In allerlei variaties laat hij ‘bal; zeg: bal’ terugkeren. Lees het hardop voor en je lippen zullen ploffen. Overigens kon diezelfde Faverey ook serieuzere vragen opwerpen bij het eenvoudige beeld van een rond object. Bij hem stuitert een bal bijvoorbeeld ‘de trap op’, of we lezen er: ‘Een bal in rust, of hij is,/ bewegend op zoek naar rust.’ Een bal, met andere woorden, symboliseert een kracht die naar stilte beweegt. Dat is heel wat anders dan de door Oomen wellicht al te expliciet geformuleerde vraag naar de gevoelens bij de bal op het dak of op de trap.

Over de auteur

Geertjan de Vugt is literatuurcriticus bij de Volkskrant, gespecialiseerd in poëzie en Duitstalige literatuur.

Oomen heeft dan ook een heel andere opvatting over wat poëzie is, of in ieder geval doet hij iets heel anders in zijn gedichten. Het heeft iets positief kinderlijks, de vraag die Oomen stelt; en dat is ook de toon die de rest van zijn bundel kenmerkt. In Lievegedicht kiest Oomen een verwonderd, zeg maar gerust naïef perspectief en misschien kunnen de gedichten ook het best vanuit dat perspectief worden beoordeeld. Wie van gummibeertjes, ananassen, aardbeien, billen en ranja houdt is bij hem aan het juiste adres.

Een nieuwe vorm gevonden

Het is alweer meer dan een decennium geleden dat Oomen de huisdichter was van de Groningse universiteit. En ook dat hij stadsdichter was in diezelfde stad. In die tijd publiceerde hij De stort, waarin onmiskenbaar talent aanwezig was, maar dat wat beelden betreft toch net te vaak geforceerd overkwam. De gedichten die hij nu, tien jaar later, uitbrengt zijn van een heel andere aard. Hier heeft iemand de tijd genomen om te zoeken naar de vorm die bij hem past. In Lievegedicht geen regels meer als ‘Hij is gesprongen van een uur gemaakt van stenen/ op een weg gemaakt van concrete.’ Maar strofen als: ‘je kijkt uit het raam/ bedenkt iets van glas/ en het is iets van glas’. Kortom, Oomen heeft tien jaar lang gezocht en de eenvoud gevonden.

In Lievegedicht worden de verzen afgewisseld met briefgedichten gericht aan ‘sneeuw’ of ‘pudding’ of ‘citroenboom’ (hij lijkt sowieso van fruitbomen te houden, op andere plekken gaat het over aardbeienbomen of bananenbomen). Op de een of andere manier is Oomen beter in zijn brieven dan in zijn gedichten. Misschien ligt dat aan de vorm die brieven hem opleggen, terwijl de gedichten misschien al te vrij zijn. Tegelijkertijd doet Oomen in die brieven alsof hij uitlegt hoe hij gedichten schrijft. Ze komen in golven, in lawines, vallend en opstijgend, maar als alle rust is wedergekeerd is de bottomline: alles is mogelijk in poëzie.

Begenadigd bespeler van het publiek

Oomen is niet de dichter van de grote geheimen, metafysische bespiegelingen, talig onderzoek of zelfs mystiek. De poëzie van Oomen lijkt eerder te zijn geschreven voor het podium, minder voor de bladzij. Zo zal een gedicht als ‘Vruchtjes eten’, met de eindeloze opsomming van soorten vruchtjes, het publiek vast behagen, maar op talig niveau gebeurt er niet iets wat echt opzien baart. En toch, menig lezer zal bij deze toegankelijke liefdesgedichten moeten glimlachen. Wie wil nou niet horen dat een geliefde een steen opraapt uit de branding, niet om de schoonheid ervan te tonen, maar om te voorkomen dat de geliefde de voet breekt? En welke Hollander kent niet dat prettig warme gevoel van de liefde van twee ‘regenlijven/ stijf tegen elkaar aan’?

Oomen is een begenadigd bespeler van het publiek, zo toont hij telkens weer in zijn televisieoptredens, en in een dampende zaal zal hij met zijn schattig-melige gedichten de lachers op zijn hand hebben. Maar een antwoord waarom de ene strandbal ons vrolijk stemt en de andere ons droevig geeft hij niet. Misschien omdat Faverey het al heeft gezegd: een bal is slechts een beweging op zoek naar rust.

Joost Oomen: Lievegedicht. Querido; 80 pagina’s; € 20.