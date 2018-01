De omslag van Fire and Fury lijkt wel een parodie

Dat kan beter, dacht Edel Rodriguez toen hij Fire and Fury - Inside the Trump White House onder ogen kreeg. Na alle ophef over Michael Wolffs aangekondigde schandaalkroniek besloot de uitgever het boek versneld uit te brengen, met een hapsnap omslag als gevolg.



'Hier had meer in gezeten', mopperde Rodriguez deze week tegen het designblog co.design, 'dit lijkt wel een parodie op een uitgave in eigen beheer.'



De Cubaanse, sinds 1980 in de Verenigde Staten werkende illustrator liet meteen zien hoe het ook kan.