De Oekraïense schrijver die de chroniqueur zal worden genoemd van de diverse tijden die hij doorleefde ★★★★☆

De een zijn oorlog is de ander zijn grote internationale doorbraak. Luttele weken na de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari 2022 kreeg Andrej Koerkov (1961) van zijn Britse uitgever het bericht dat zijn boekverkoop met 800 procent was gestegen. Veel mensen die ‘wel eens wat wilden lezen’ over het land dat Poetin trachtte te verpletteren, kwamen uit bij Oekraïnes bekendste en meest vertaalde romanschrijver. Die reageerde niet verheugd: zijn romans zijn sinds 24 februari vooroorlogse romans. Vilein doch begripvol beschrijft Koerkov mistoestanden en absurde taferelen, maar wel mistoestanden en absurde taferelen in een land waar nog geen Iraanse drones op neerdaalden, nog niemand in de schuilkelder woonde en Marioepol nog overeind stond.

In zijn onlangs verschenen Dagboek van een invasie beschrijft Koerkov het genot van het luisteren naar tramgeluiden als je maandenlang aan het luchtalarm, bominslagen en beschietingen hebt blootgestaan. ‘De hel, dat is Marioepol, dat is Boetsja, Hostomel, Vorzel en al die andere verwoeste steden en dorpen. Het paradijs bestaat uit diezelfde plaatsen, maar dan voor de oorlog.’

In een interview met Tom Vennink in de Volkskrant van 17 december beleed Koerkov zijn ongemak over de forse aantallen nieuwe westerse lezers van zijn romans. ‘Laat Europeanen nou eerst eens non-fictie lezen. Ze weten niets over Oekraïne.’ Voorbeeld van wat er gebeurt als mensen die niets over de geschiedenis van de regio weten Koerkovs fictie lezen, is een recensie van zijn bekendste roman Picknick op het ijs op bol.com: ‘Het land verzoop in corruptie, machtsmisbruik en politieke moorden. Wie het leest, begrijpt waarom 60 procent van de Nederlanders tegen toetreding van Oekraïne tot de EU was.’ Zulke lezers wil Koerkov nadrukkelijk niet.

Dicht op de realiteit

Picknick op het ijs is, achteraf gezien, een van de beste romans over het Oost-Europa van de jaren negentig, over een wereld die op zijn kop staat omdat dictaturen zijn bezweken en de alomtegenwoordigheid van de staatsveiligheidsdienst heeft plaatsgemaakt voor die van de chaos. De Engelse vertaling, Death and the Penguin, verscheen een paar jaar na het origineel uit 1996 en was meteen een succes. De Nederlandse vertaling deed 23 jaar geleden weinig, maar de herdruk van april 2022 vond wel lezers, met dank aan Poetin.

In Picknick op het ijs gaat de verarmde schrijver Viktor uit Kyiv in opdracht necrologieën maken voor een dagblad, om vervolgens te ontdekken dat de personen die hij moet beschrijven allemaal ná publicatie worden omgelegd. Een bron van liefde in Viktors leven is de pinguïn Misha, die hij heeft overgenomen van de noodlijdende dierentuin van Kyiv. Naar aanleiding van deze roman werd Koerkov door The Guardian uitgeroepen tot ‘een Oekraïense Murakami’. Of dat een goede vergelijking is, valt te bezien. Minstens één groot verschil is dat Koerkov veel dichter op de maatschappelijke realiteit van zijn land zit. In het Oost-Europa van de jaren negentig had je écht particulieren die zich over dieren ontfermden, omdat de lokale dierentuinen geen geld meer hadden ze te verzorgen. Je had daar ook echt mensen die uit nood taxichauffeur werden en hun dieren tijdens hun werk lieten meerijden (in Boekarest reed een taxichauffeur rond met een haan).

Botte meedogenloosheid

Dichter bij het heden ligt een roman uit 2018 die afgelopen september in een Nederlandse vertaling verscheen, Grijze bijen. Bijenhouder Sergej is net zo’n soort hoofdpersoon als schrijver en pinguïnhouder Viktor, op een prettige manier naïef, zonder geld en zonder relaties. Zijn familie woont al generaties in het dorp Mala Starohradivka in de Donbas: ‘Als je maar lang genoeg op één plek woonde, lag er altijd meer familie op het kerkhof dan er levend rondliep.’ Als Poetin in 2014 een oorlog in de Donbas ontketent, ontvluchten de dorpsbewoners Mala Starohradivka massaal. Alleen Sergej en een oude klasgenoot blijven achter in het niemandsland bij de frontlinie.

Sergej houdt net zo veel van zijn bijen als Viktor van zijn pinguïn. Voor die bijen blijft hij koppig in zijn dorp, voor hun comfort rijdt hij in de lente met zes bijenkasten naar een warm schiereiland dat recentelijk door Rusland is geannexeerd: de Krim. Wat volgt is een pijnlijke confrontatie met de botte meedogenloosheid van de Russische staatsmacht. De bijenhouder staat alleen in zijn betrokkenheid bij het lot van de Krim-Tataren. Een Russische winkelmevrouw legt hem uit: ‘Het is zoals Poetin het zegt. Die liegt niet!’

Het dorp van Sergej ligt inmiddels in gebied dat Poetin officieel tot Rusland heeft verklaard. Zoals Picknick op het ijs achteraf gezien haast een kroniek is van het leven in Kyiv in de jaren negentig, zo is Grijze bijen achteraf haast een kroniek van het leven in de Donbas tussen 2014 en 2022, de jaren tussen Poetins lokale oorlog en Poetins totale oorlog.

Eind februari 2022 week Andrej Koerkov samen met zijn Britse vrouw Elizabeth Sharp voorlopig uit naar het westen van Oekraïne. Hij was net begonnen aan een nieuwe roman. In Dagboek van een invasie beschrijft hij zijn verlangen naar zijn schrijftafel in Kyiv, waar het materiaal achterbleef. ‘Ik kon me niet eens voorstellen dat dit geluk zo makkelijk kon worden verwoest. Ik dacht dat mijn geluk niet materieel was, maar een soort geestestoestand (...).’ Of hij zijn roman ooit zal afmaken, weet hij niet. ‘Het is tijd voor non-fictie nu’, zei hij tegen deze krant.

Zelf produceerde Koerkov de afgelopen maanden in koortsachtig tempo non-fictie, in de vorm van artikelen en essays. Een selectie eruit is opgenomen in Dagboek van een invasie. De bekendste Oekraïense schrijver gaf in 2022 ook honderden interviews in het Engels waarin hij de achtergronden van de oorlog trachtte uit te leggen.

Vooralsnog schríjft deze auteur in het Russisch. Hij werd geboren in een Russische familie in Leningrad, kwam als kind naar Kyiv en werd zoals zoveel kinderen uit stedelijke Sovjet-families in het Russisch opgevoed. De Oekraïense president Volodymyr Zelenksy heeft net zo’n achtergrond. Het is bijna onvoorstelbaar, maar amper vijf jaar terug sprak Zelensky nog nauwelijks Oekraïens. Andrej Koerkov schrijft nog in het Russisch, maar voor het recht dat te blijven doen, maakt hij zich niet sterk: ‘Je kunt de Russische taal in de huidige situatie niet verdedigen.’

In welke taal hij zijn werk ook voortzet, het kan niet anders of deze Oekraïense schrijver zal in de toekomst de chroniqueur worden genoemd van de diverse tijden die hij doorleefde, in fictie en non-fictie. Dagboek van een invasie is opgedragen aan de soldaten van het Oekraïense leger.

Fictie: Andrej Koerkov: Picknick op het ijs. ★★★★☆ Prometheus; 240 pagina’s; € 22,50.

Fictie: Andrej Koerkov: Grijze bijen. ★★★★☆ Prometheus; 368 pagina’s; € 23,50.

Non-fictie: Andrej Koerkov: Dagboek van een invasie. ★★★★☆ Balans; 240 pagina’s; € 21,99.

Onlangs heruitgegeven, over de protesten die eind 2013 uitbraken toen bekend werd dat Oekraïne het associatieverdrag met de EU niet zou ondertekenen:



Non-fictie: Andrej Koerkov: Dagboek Majdan. Woord In Blik; 240 pagina’s; € 22,99.