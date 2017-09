De nieuwste mode: reizen per vlieger

De westenwind maakte een tochtje naar Cheltenham mogelijk

Vandaag was ik in Gloucester getuige van een experiment. Al een paar dagen had ik twee grote papieren vliegers boven de stad gezien. Ze werden opgelaten door een schoolmeester, die er allerhande capriolen mee uithaalde.



De westenwind maakte een tochtje naar Cheltenham mogelijk. Daarom laat hij zijn sjees komen, hij bindt er twee vliegers aan vast, nodigt nog twee of drie mensen aan boord, en daar gaan ze: niet erg snel of in een vast tempo, maar toch snel genoeg.



De bochten leveren geen problemen op, want de wagenmenner bestuurt de sjees vanuit een soort kattenbak, via een lier aan een cilinder waar het vliegertouw om is gewonden.