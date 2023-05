De nieuwe thriller van Rebecca Makkai is het literaire equivalent van slow cooking, en dat smaakt goed

Beeld Typex

Wie is toch de mysterieuze ‘jij’ die door hoofdpersoon Bodie Kane al op pagina 12 rechtstreeks wordt aangesproken? En wel met een meer dan verwijtende ondertoon? Niet veel later valt voor het eerst zijn naam: meneer Bloch. Maar ja, wie is precies meneer Bloch? Bodie heeft hem in ieder geval op de korrel, want de titel luidt omineus genoeg: Ik heb een paar vragen voor je.

Geoefende lezers zullen het herkennen: bij een als roman vermomde thriller van ruim 400 pagina’s stap je op goed geluk een labyrint binnen. Een kompas krijg je niet mee. Je moet er dus maar op vertrouwen dat de auteur het verhaal zo heeft gecomponeerd dat elk hoofdstuk weer wat meer informatie prijsgeeft. En wij ondertussen maar puzzelen.

Wat dat betreft zit het met Ik heb een paar vragen voor je (Nieuw-Amsterdam; € 24,99; vertaling Arjaan en Thijs van Nimwegen) van Rebecca Makkai wel goed. Sterker: dit is een hogeschoolcompositie waarin de Amerikaanse auteur een oefening in geduld afdwingt bij haar lezers. Het literaire equivalent van slow cooking, maar uiteindelijk smaakt die kleurrijk geserveerde schotel buitengewoon goed.

Podcastles

De 40-jarige Bodie Kane is podcastmaker van professie, haar specialiteit is filmgeschiedenis. Soms geeft ze workshops over de journalistieke technieken die bij het maken van podcasts horen. Een podcast is snel volgekletst, en daarin schuilt nu juist het gevaar. Of het risico op verveling. Dat houdt ze haar clubje studenten voor op de (fictieve) kostschool Garby in New England, waar ze zelf op heeft gezeten.

Ze heeft wel even geaarzeld om de klus aan te nemen. Je oude kostschool, leuk, daar spendeerde je je vormende jaren, en nu kom je terug als gereputeerde filmprofessor en journalist. De aarzeling heeft alles te maken met een tragedie uit 1995, bijna 25 jaar geleden.

Bodie had op de campus een 17-jarige kamergenoot, Thalia Keith. Een veel populairder meisje dan zijzelf, met mooie zwarte krullen. Maar na de schoolvoorstelling van het toneelstuk Camelot was ze plotseling verdwenen. De ochtend erop werd ze dood aangetroffen in haar badpak in het zwembad van de campus.

Wat was daar gebeurd? Al snel wezen de beschuldigende vingers richting Omar Evans, de 25-jarige zwarte sportleraar. Hij zou Thalia Keith wiet hebben verkocht in ruil voor seks en zit nog steeds vast voor de moord. Maar klopte de bewijsvoering wel? Of speelden andere motieven een rol, racistische motieven op een kostschool vol kinderen van rijke, witte ouders?

Een andere dader

De afgelopen jaren heeft Bodie de gebeurtenissen verdrongen. Ze woont in Los Angeles, leidt een ander leven, maar nu ze op Garby les komt geven, spelen de pijnlijke vragen weer op. Omdat de studenten hun onderwerp voor de proefpodcast zelf mogen kiezen, zolang het maar over de geschiedenis van de school gaat, voorvoelt ze wel dat er ten minste één de zaak-Evans zal aankaarten. Dat is Britt, ‘een intens meisje met karamelkleurig haar, en een diepe hese stem, iets tussen die van een kettingroker en een vijftigjarige advocaat in’.

Britts speurwerk brengt Bodie terug naar de jaren negentig. Alles overziend krijgt ze een andere dader in het vizier: muziekleraar Denny Bloch, die na de moord schielijk van school is vertrokken. Voor hem heeft Bodie wel wat vragen.

Dit is de vierde roman van Rebecca Makkai (45), van wie in 2020 al Een stralende toekomst – over de aidsepidemie van de jaren tachtig – werd vertaald. Goed geschreven tijdsbeelden zijn het, en in die zin uitermate geschikt om in de (thriller)maand juni haar recentste werkstuk (nieuwtje!) te bespreken in de Volkskrant Leesclub. De Angelsaksische editie I Have Some Questions for You is al een paar maanden verkrijgbaar, de Nederlandse vertaling verschijnt op 22 mei.