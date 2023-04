De nieuwe thriller van Gouden Strop-winnaar Bernice Berkleef is nóg gewiekster dan haar vorige

Wereld van het boek Beeld Claudie de Cleen

Alles in het hier en nu. Alsof het afgesproken werk is, behandelen drie nieuwe thrillers actuele thema’s, en dat maakt het voor de lezer wel zo herkenbaar.

In Waarom niet (Ambo Anthos; € 21,99) van routinier René Appel – de 33ste misdaadroman van deze tweevoudig Gouden Strop-winnaar – draait het om #MeToo. Het verjaardagsfeestje in café Stadsliefde van de 31-jarige schooljuf Tara loopt uit op een verkrachting door Ron, een stukadoor. De haar verder onbekende man hing daar aan de bar en heeft zich na het feestje met wat verbouwingsadviezen weten binnen te kletsen bij haar thuis.

Beeld Ambo Anthos

Tara was tipsy, ze voelt zich nu ongelooflijk dom. Ze ziet de aangifte al voor zich: ‘Eigen schuld.’ Op aandringen van haar vriendin Babs gaat ze besmuikt alsnog naar het politiebureau om er vervolgens achter te komen dat zedenzaken maanden op de plank blijven liggen.

Personeelsgebrek.

Ondertussen zint Tara’s vriend David, die juist dat weekend met zijn voetbalelftal op pad was en het verhaal in verbijstering heeft aangehoord, op wraak. Allemaal goed te volgen, zo uit de werkelijkheid geplukt. Omdat het nu eenmaal een thriller is, pakken de zaken net even anders uit.

De mallemolen van het online daten

Meer wraak, maar dan iets luchtiger. Middels Het perfecte plaatje (De Fontein; € 20; vertaling Anna Livestro) van de Britse Jane Fallon belanden we in de mallemolen van het online daten. Dat gaat in Londen niet wezenlijk anders, blijkt.

Beeld De Fontein

Na een huwelijk van twintig jaar is Joni al een tijd single. ‘Je moet die site Keepers eens proberen’, zegt haar hippe dochter. Joni aarzelt, maakt toch een profiel aan, maar gebruikt wel een foto van haar vijf jaar jongere zus Lucy. Ze komt in contact met Ant, een succesvolle entrepreneur. De emoji’s vliegen over en weer. Smiley. Hartje. Kusje. Ze spreken af voor een date, maar door schaamte overmand laat ‘Lucy’ de ontmoeting lopen.

Niet veel later onderneemt ze een tweede poging, maar nu als zichzelf. Ze krijgen een fling, maar als Joni midden in de nacht op zijn telefoon gluurt, blijkt Ant een heuse Lothario – Brits voor rokkenjager. Op Keepers houdt hij er talloze vriendinnen op na. Er is sprake van een Wanda, een Milly, een Mary, een Saffy, het houdt niet op.

Op pagina 79 neemt Joni een kloek besluit. Brutaal belt ze enkele van die vrouwen op, vraagt of zij hiervan wisten en wat ze vinden van Ants ‘sleepnet’ en zijn web aan leugens. In samenspraak besluiten ze hem een hak te zetten, zeker als blijkt dat het Ant er eigenlijk om te doen is bij zijn slachtoffers fikse sommen geld af te troggelen.

Licht amusement, maar wel geestig geschreven.

Een alledaags stel?

Met Vinex (The House of Books; € 21,99) van Bernice Berkleef hebben we de derde hedendaagse thriller te pakken. In 2021 ontving ze voor Bloedsteen de Gouden Strop, maar deze vertelling zit nog iets gewiekster in elkaar.

Beeld The House of Books

Zo op het oog zijn Simone en Hein een alledaags stel daar aan het grindpad op nummer 64 in de nieuwste nieuwbouwwijk van slaapstad Amstelveen. Ze hebben Amsterdam verruild voor rust en ruimte, omdat het voor dertigers ook niet meer iedere dag feest kan zijn. Zoveel vertellen ze ook de buren, die maar niet echt hoogte van hen krijgen. Misschien moest er een wijkfeest komen, wordt er geopperd, leuk om elkaar te leren kennen, maar Simone en Hein zien dat niet zitten.

Zij is (heel modern) freelance copywriter.

Hij geeft (ook heel modern) cursussen online.

Ze hebben elkaar leren kennen via internet. Althans: via het obscure dark web. Ze delen dezelfde morbide fascinaties en ze zijn als de dood dat het allemaal uitkomt.

Wij denken: zie je wel, de meeste mensen deugen helemaal niet. Nou ja, in thrillers dan.