‘De nieuwe roman van Ilja Leonard Pfeijffer gaat de hele zomer bepalen’

Fons Plukker Beeld Annabel Miedema

Hoe gaat het?

‘Druk, eerst met Lucinda Riley, nu met Ilja Leonard Pfeijffer. Voor ons wordt Alkibiades groter dan Atlas. We hebben er nu al een paar honderd besteld. Voordat het uitkwam, was er al vraag naar. Atlas is leuk, maar dit is mega. Deze roman gaat de hele zomer bepalen.’

Heeft u het zelf al gelezen?

‘Ik ben erin bezig, ik vind het een enorm knap boek. Het is dus meteen ook mijn boekentip van de week. Pfeijffer geeft ons aan de hand van het verhaal van Alkibiades (450-404 v.Chr.) inzicht in de hedendaagse politiek. Niet een boek dat je in één ruk uitleest, maar wel een verhaal dat je bij zal blijven. Hij legt steeds de link tussen heden en verleden. Voor mij is dit nu al dé roman van 2023. Ik kijk wel uit naar de nieuwe roman van Tommy Wieringa dit najaar, maar of hij dit gaat overtreffen? Het is in ieder geval het jaar van de grote titels.’

Dat beloof ik van Roxane van Iperen is bijvoorbeeld deze week jullie bestverkochte boek.

‘Daar kwamen mensen meteen op af nadat het aandacht in de kranten had gekregen. Bijzonder dat Van Iperen zoveel verschillende boeken kan schrijven.’

Ze zat ook bij Eus’ Boekenclub. Krijgt u respons op dat programma?

‘Een beetje maar niet veel, onze klanten lezen eerder NRC of de Volkskrant dan dat ze Eus’ Boekenclub kijken. Ik vind het zelf inhoudelijk ook minder sterk dan Brommer op Zee.’

Wat valt verder op?

‘Door deze grote Nederlandse toppers vallen andere romans soms ten onrechte weg. Zoals Saskia de Costers Net echt. Een geweldige roman, maar mensen kunnen niet alles kopen.’

Pakken uitgevers het slim aan als u kijkt naar de spreiding van grote titels?

‘Achter uitgevers zitten grote concerns en die overleggen met elkaar, hoop je dan. Maar ik hoor ook van uitgevers dat ze te maken hebben met auteurs die het manuscript niet afkrijgen, waardoor de planning in het water valt. Maar in september is het wel ieder jaar overvol. Dus om voor de zomer met een grote literaire titel te komen, is niet verkeerd.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Maximus:

1. Roxane van Iperen: Dat beloof ik; Thomas Rap

2. Lucinda Riley, Harry Whittaker: Atlas; Xander

3. Anjet Daanje: Het lied van ooievaar en dromedaris; Passage

4. Esther Verhoef: Alter ego; Prometheus

5. Frits van Oostrom: De Reynaert; Prometheus

6. Nicci French: Heeft iemand Charlotte Salter gezien?; Ambo Anthos

7. Marcel van Roosmalen: Totaal 2; Meulenhoff

8. Alex Schulman: Station Malma; De Bezige Bij

9. Ian McEwan: Lessen; De Harmonie

10. Pieter Waterdrinker: Van huis en haard; Nijgh & Van Ditmar