De mensheid is over haar hoogtepunt heen, waarschuwt Jens Meijen in bevreemdende gedichten ★★★★☆

Jens Meijen Beeld Simon Debbaut-L’Ecluse

Er komt een moment waarop het tijdperk van de mens voorbij is. Voor het kosmisch glimwormpje dat de mens is, is dat soms moeilijk te bevatten. Ook aan het daaropvolgende tijdperk, of dat nu het digitale tijdperk is of een ander, komt ooit een einde. Vaak is er voor de menselijke ijdelheid gewaarschuwd, zelden is de mens bereid naar ongevraagde adviezen te luisteren. De mensheid, zo zou je uit de nieuwe bundel van Jens Meijen kunnen afleiden, is als een sunset industry: een industrie die haar hoogconjunctuur is gepasseerd en afdaalt in verval.

Sunset industries is de tweede bundel van de jonge Vlaamse dichter die tot de interessantste dichters van zijn generatie behoort. Eerder schreef hij het steengoede Xenomorf, dat terecht werd bekroond met de C. Buddingh’-prijs voor beste poëziedebuut. Met die bundel maakte Meijen de klimaatcrisis op alle mogelijke manieren voelbaar. ‘Wat er van ons overblijft’, schreef hij misschien ook wel een beetje Radiohead indachtig, is: ‘plastic. Doorschijnend, verstikkend, onontkoombaar: plastic.’

Zijn tweede bundel gaat op die lijn door. En ook daar stuiten we al vroeg op plastic. In het treurig donkere openingsgedicht ‘De wachter’ lezen we dat die persoon ‘zelfs plastic chrysanten voor degenen die bloemen vergeten zijn’ heeft. De wachter overziet een begraafplaats. Terwijl onder de grond lijken liggen te ontbinden, blijft bovengronds één ding over: plastic.

Een soort Atlantis

In Sunset industries schetst Meijen een wereld die doet denken aan Atlantis, het klassieke voorbeeld van een beschaving waar het niet op kon en die toch moest verdwijnen. Plato schreef er al over. In zijn onafgemaakte werk Critias beschrijft hij de geschiedenis van de door Poseidon gestichte eilandbeschaving. Hypergeorganiseerd was die, zoals de mensheid dat ook nu is, levend van wat het land allemaal te bieden had. En dat was niet niks: een rijkdom ‘zo uitgebreid, dat nooit tevoren enig koningshuis er zulke bezeten heeft’. Mijnbouw, houtkap, dierenteelt en akkerbouw brachten niet alleen rijkdom, maar ook schoonheid.

Lang kon de mens zo leven, zonder van overdadig bezit gebruik te willen maken. Maar langzaam begon ‘het goddelijke bestanddeel’ in de mens weg te kwijnen, ‘en toen het menselijke karakter in hen de overhand kreeg, toen waren ze ook niet langer bij machte hun weelde te dragen en verloren ze alle fatsoen’ (in de vertaling van Xaveer de Win). De mensen wekten de toorn der goden en het eiland verdween in zee, een ondoorvaarbare, modderige waterstrook achterlatend.

Met Sunset industries waarschuwt Meijen ons voor eenzelfde lot. Hij schetst een wereld vol vervreemding. Toestanden van hypnose en dromen zijn aan de orde van de dag. Hij spreekt van ‘de hypnose van een Zoom-meeting’; lachwekkend als het niet waar zou zijn. Hij schrijft over het ‘blaffend licht’ van de zon, een trouwe hond die ons lijkt te waarschuwen voor onze overmoed. In een wereld die wordt beheerst door algoritmen en digitale infrastructuren, waarbij lichamen worden uitbesteed aan machines, lijkt de mens niet meer te weten wat echt is en wat niet. Meijen echoot Edgar Allan Poes ‘All that we see or seem/ Is but a dream within a dream’ wanneer hij schrijft dat ‘bij het ontwaken uit het ontwaken uit het ontwaken blijkt/ dat het nog steeds voelt alsof ik iets heb ingeslikt’. In die droomachtige of halfdroomachtige beschrijvingen lijkt soms dan weer de invloed van Peter Verhelst aanwezig.

Tussen poëzie en proza in

Meijen schrijft gedichten die een hybride vormen van poëzie en proza, zonder dat men van prozagedichten zou kunnen spreken. Het zijn lappen van teksten, zonder ooit vol of zwaar te voelen, waarin hij graag opteert voor opsommingen. Gaandeweg worden de gedichten bevreemdender; de mens is niet alleen het goddelijke in zich verloren, maar ook het menselijke. De enige figuur die nog aan iets aards lijkt te herinneren is de hond Levka. In meerdere gedichten volgen we diens gang door dit non-leven. Misschien dat de hele bundel wel gelezen mag worden als een herwaardering van het dierlijk leven. Al vroeg schrijft Meijen: ‘Zo was het bij anderen ook, dat dieren, kleine goden,/ hun levens voorwaarts trokken’. Van de mens zal niet veel overblijven, minder nog dan het gezicht op het strand, waarvan Michel Foucault ooit zei dat het zal worden weggespoeld door de zee.

‘Ooit was ik maar de vingerafdruk van de mens’, lezen we in ‘Algoritmisch spreken’, ‘slechts een inlogcode, een / bibliotheek aan zoekopdrachten’. Het venijn zit hem in dat ‘ooit’; de mens, zo blijkt, is reeds langs verdwenen.

Jens Meijen: Sunset industries. De Bezige Bij; 96 pagina’s; € 21,99.