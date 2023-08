‘De magie van genezing’ plaatst de pioniers van de psychiatrie in hun tijd ★★★★☆

Beeld Peter Arno Broer

Op zijn eerste dag als directeur van een psychiatrisch ziekenhuis weigert de Italiaanse psychiater Franco Basaglia de lijst te ondertekenen van patiënten die ’s nachts aan hun bed moesten worden vastgebonden. Hoezo vastbinden? Hij vond sowieso de hele situatie waarin hij de patiënten aantrof zo schokkend dat hij al snel besloot dat de inrichting opgeheven moest worden. Wat hij die eerste dag, in 1961, zag, had hem regelrecht teruggebracht naar de gevangenis waar hij de laatste zes maanden van de oorlog had doorgebracht. Basaglia’s beschrijving van de inrichting, constateert Willem van der Does, klinkt als een herbeleving van deze traumatiserende gevangenschap, een ervaring die hij anderen wilde besparen.

Van der Does, hoogleraar klinische psychologie en bekend van publieksvriendelijke boeken als Zo ben ik nu eenmaal (2013), schreef met De magie van genezing opnieuw een breed toegankelijk en prettig geschreven boek. Hij recapituleert hierin de geschiedenis van de psychiatrie aan de hand van veertien artsen/psychiaters die zichzelf in de schijnwerpers manoeuvreerden met een revolutionair idee. Een idee dat aanvankelijk een grote aantrekkingskracht uitoefende op zowel publiek als psychiaters en vervolgens te onzinnig, wreed of overschat bleek om de psychiatrie de gehoopte sprong voorwaarts te laten maken.

Over de auteur

Ranne Hovius is psycholoog en bespreekt voor de Volkskrant boeken over psychologie.

Bekende en minder bekende namen komen voorbij. Freud natuurlijk, met zijn oedipuscomplex, de Franse neuroloog Jean-Martin Charcot, die zijn geheel particuliere versie van hysterie een tijdlang trending maakte, de Italiaan Ugo Cerletti, uitvinder van de elektroshock, de Portugees Egas Moniz, bedenker van de leukotomie (of lobotomie), waarbij hersendelen werden vernield.

Magnetisme

Het boek opent met de Duitse arts Franz Anton Mesmer, die aan het einde van de 18de eeuw furore maakte met zijn dierlijk magnetisme. Hij probeerde de in zijn tijd uitgevonden kunstmatige magneten uit bij het behandelen van zenuwpatiënten door ermee langs hun lichaam te strijken. En met succes. Later ontdekte hij dat hij hetzelfde resultaat bereikte met alleen maar zijn handen. Kennelijk beschikte hijzelf over een vorm van magnetisme. Het succes vertelde zich rond, patiënten stroomden toe en Mesmer vergaarde roem en rijkdom. Tot hij door collega-artsen werd afgeserveerd als charlatan. Zij hadden vastgesteld dat de genezingen niets met magnetisme te maken hadden maar alles met verwachting en inbeelding.

In het verhaal over Mesmer tekenen zich twee rode draden af die ook door de rest van het boek lopen. De eerste is het placebo-effect: je doet iets wat bewezen ineffectief is en toch werkt. Een placebo, schrijft Van der Does, is dan ook niet hetzelfde als nietsdoen: ‘Een glimp van hoop en extra aandacht kunnen al verbetering in gang zetten. Als dat vervolgens leidt tot gedragsverandering, kan een vliegwieleffect ontstaan.’

Behalve bij Mesmers magnetisme gebeurde dat ook, om een recenter voorbeeld te noemen, bij de EMDR-therapie van Francine Shapiro: met behulp van snelle oogbewegingen claimde zij traumaslachtoffers in één sessie te genezen. Tot uit onderzoek bleek dat haar therapie korter noch effectiever was dan andere therapieën.

Niet langer machteloos

De tweede rode draad is dat radicale ontwikkelingen alleen goed begrepen kunnen worden in hun historische context. Zo kun je de lobotomie van Moniz als pure wreedheid veroordelen, maar ontstaat er ruimte voor begrip als je weet hoe machteloos psychiaters tot ver in de vorige eeuw stonden tegenover razende en tierende patiënten. Pas met de komst van effectieve psychofarmaca in de jaren vijftig ontstond de mogelijkheid mensen werkelijk te helpen om terug te keren in de maatschappij.

Het was de oude situatie, met mensonterende dwang- en behandelmethoden, die Basaglia zo’n afschuw inboezemde dat hij de inrichting wilde sluiten. Maar hij was niet, zoals vaak gezegd, de vader van de de-institutionalisering. Die begon op veel plaatsen tegelijk als gevolg van de effectieve medicatie.

Van der Does schreef een originele en leerzame geschiedenis van de psychiatrie aan de hand van pioniers. Hun radicale ideeën lieten afgezwakte sporen na in de huidige psychiatrie, maar verder heeft hij met hen weinig op. Ze zijn hem te radicaal; het zijn nogal eens goeroe-achtige types met een obsessie voor hun eigen gelijk. Van der Does pleit dan ook voor een niet al te radicale psychiatrie, waarvan de focus ligt op ‘de optelsom van kleine effecten’ en niet op de grote sprong vooruit. Misschien terecht. Een nieuwe Moniz wil niemand. Maar het zou ook kunnen dat de radicale denkers met hun wilde ideeën de frisse wind zijn die de vlijtige werkers helpen scherp te blijven.

Willem van der Does: De magie van genezing – Radicale ideeën uit de geschiedenis van de psychiatrie. Alfabet; 240 pagina’s; € 22,99.