‘De Lage Landen anno 2050’ is een bundel lezenswaardige essays over de toekomst van Nederland en België ★★★★☆

Eén ding zal dik in orde zijn geweest bij het staatsbezoek dat koning Willem-Alexander en koningin Máxima eind juni brachten aan België: het eten. Voor de Belgen is hét symbool van Nederlandse nuchterheid, zuinigheid en pragmatisme het broodje kaas, de traditionele Hollandse lunch. Belgen begrijpen dat lekker eten en drinken warme banden smeedt, en dat je bij het toosten niet meteen over geld moet beginnen.

De koninklijke paren zullen aan tafel nog niet hebben gesproken over De Lage Landen anno 2050, een bundel met veertien essays van Nederlandse en Belgische schrijvers die hun tijdens de ontmoeting werd uitgereikt. Het onderwerp levert fijne gespreksstof voor een volgende keer: hoe staan de buurlanden er in 2050 voor? Zijn ze nog vrienden, wat scheidt en verbindt hen?

Over de auteur

Aleid Truijens schrijft sinds 1996 voor de Volkskrant, vooral over literatuur, non-fictie en onderwijs. Zij publiceerde twee romans en twee biografieën, over F.B. Hotz en Hella S. Haasse.

De premiers Alexander De Croo en Mark Rutte leverden een voorwoord. De Croo benadrukt overeenkomsten op ethisch en cultureel gebied: de afgeworpen verzuiling, het homohuwelijk, het culturele debat. En vooral dit: in de Lage Landen staat niet het systeem centraal, of de leider, maar de vrije burger. In Ruttes stuk draait het om handel en economie; de miljarden buitelen over elkaar heen. Hij hoopt dat de landen in 2050 ‘nog steeds koploper zullen zijn qua innovatie en wetenschappelijke vernieuwing’.

Somber toekomstbeeld

Na vijf lezenswaardige, eerder gepubliceerde essays over België en Nederland in het verleden – lees het stuk van Wim Blockmans waarin hij een verrassende verklaring geeft voor de broodje-kaaslunch – volgen negen nieuwe, verrassende essays over de toekomst. Zonnig zijn de toekomstverwachtingen van de schrijvers niet. Somberheid overheerst, niet speciaal over de toekomst van de Lage Landen, maar over die van de mensheid.

Lotte Jensen begint haar essay omineus met het beeld van een bezoek van het Belgisch koningspaar aan Nederland in 2050: ‘Een watervliegtuig voert het koppel vanaf het schiereiland Brussel naar Amsterdam aan zee. (…) De stad is via watertaxi’s verbonden met de drie eilanden Vlissingen, Alkmaar en Utrecht.’ Zo’n vaart zal het niet lopen, denkt Jensen. Maar wéér vijftig jaar later kan dit doemscenario wel degelijk uitkomen, als de Lage Landen niet snel samen anticiperen op een stijgende zeespiegel.

Ook voor Geert Buelens is de klimaatramp de grootste zorg, ‘een soort corona 5.0’. Hij gelooft niet dat deze crisis in ‘het huidige technocraten- en oligarchenkapitalisme’ wordt opgelost. ‘Wat we nodig hebben, zijn politici die durven te besturen.’ Niña Weijers schreef een brief aan haar 62-jarige zelf. Alleen al het feit dat ze in 2050 nog leeft, geeft hoop, in een wereld waarin ze de verwoesting van de planeet, de uitholling van de democratie en het afnemen van vrouwenrechten ziet. ‘Leven in 2023 voelt als zweven boven een afgrond: we zijn er eigenlijk al in gevallen, maar de cartooneske bevriezing duurt nog even voort.’

Psychoanalyticus Paul Verhaeghe waarschuwt tegen een gevaar van binnenuit: de afnemende geestelijke gezondheid, de stress bij jongeren en de burn-outgolf onder werknemers. De oorzaak staat voor hem vast: de toenemende ongelijkheid in de wereld. Er moet een rechtvaardige herverdeling komen, vindt hij. Als we in 2050 gezonde volwassenen willen hebben, moeten we ‘voor de baby’s van vandaag een rustige, veilige en voorspelbare omgeving creëren’.

De onvermijdelijke AI

In drie essays gaat het om een nieuwe dreiging, de onvermijdelijke AI. Thomas Heerma van Voss vreest dat robots de schrijver overbodig gaan maken; verhalen zullen steeds meer automatisch worden gegenereerd, op basis van wat eerder is geschreven. Voor filosoof Alicja Gescinska is het nog niet te laat. AI kan nuttig zijn, denkt ze, mits we de gevaren indammen. ‘We moeten ernaar streven om in 2050 pioniers te zijn in zowel de technologische ontwikkeling als de morele en maatschappelijke regulering van AI.’

Arnon Grunberg lijft AI handig in bij zijn eigen thematiek: ‘AI zal een vriend en een tegenstander van de mens blijken, een onmisbare hulp en een levensgevaarlijke en misschien ook wel sterkere opponent. Wat dat betreft lijkt hij op de buurman.’ Vergeet niet, schrijft hij, ook in het verleden werden mensen makkelijk geofferd aan het ideaal van de superieure mens. Ook toen was ‘niet elke mens een doel op zichzelf’.

Er klinkt ook optimisme. Journalist Hind Fraihi denkt dat kinderen uit alle windstreken het in 2050 goed met elkaar kunnen vinden. Nieuwkomers en oorspronkelijke bewoners vermengen zich in de liefde en wennen aan elkaars verschillen. In 2050, denkt ze, zullen Nederlanders en Vlamingen lachen om de huidige cultuurstrijd. Taalkundige Marten van der Meulen ziet hoe het Nederlands door de anderstalige instroom in beide landen rijker wordt; variëteit houdt de taal fris. En dankzij goed beleid zal ook de studie Nederlands in 2050 weer bloeien en vele studenten trekken. Heerlijk wensdenken. En nu maar hopen dat in 2050 de Lage Landen nog bestaan, en niet zijn verdord, vergiftigd, weggespoeld of overgenomen door robots.

Diverse auteurs: De Lage Landen anno 2050 – Een verleden met toekomst in 14 essays. Ons Erfdeel; 128 pagina’s; € 19.