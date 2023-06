‘De kuil’ van Laura van der Haar is een plezier om te lezen, op de plottwist na ★★★☆☆

Laura van der Haar Beeld Stephan Vanfleteren

Enkele afleveringen geleden was Laura van der Haar (1982) hoofdgast in Eus’ Boekenclub, het enige literatuurprogramma dat de publieke omroep telt. Daar liet ze zich lenen voor het allergenantste onderdeel: een recensie over je nieuwe boek waar je bij zit, uitgesproken door twee (min of meer) bekende Nederlanders – in dit geval actrice-zangeres Meral Polat en opiniepeiler Gijs Rademaker.

Geheel naar verwachting viel veelvuldig de term ‘herkenbaar’, uiteraard kreeg de auteur de vraag voorgelegd of ze uit eigen ervaring schrijft (‘Ik heb wel m’n portie verdriet in m’n leven gekend, ja’) en natuurlijk mondde de bespreking uit in één grote jubelzang. Van der Haar zelf bleef opgewekt stralen, op mij had het enthousiasmerend bedoelde concept het omgekeerde effect.

Een relatie als een ‘zonnige herfstdag’

Des te aangenamer was niet veel later de ontdekking dat de aangeprezen roman wel degelijk de moeite waard blijkt te zijn. De kuil, Van der Haars zesde boek, volgt de wederwaardigheden van een jong stel in Gelderland. Kasja, twintiger met een tussenjaar, woont er samen met haar zachtaardige, lieve en degelijke leeftijdgenoot Lennart. Een relatie als een ‘zonnige herfstdag’, meent ze zelf: ‘knus, warm en klaar voor koudere tijden’.

Als het verhaal begint, heeft zich in het bos bij hen in de buurt net een drama voorgedaan. Lennarts jongere zus is er uit een boom gevallen of gesprongen – niemand die de toedracht weet. Sindsdien ligt ze in coma. In hetzelfde bos heeft Kasja een serveerbaantje bij een pannekoekenrestaurant. Daar is op zekere dag een veel oudere projectontwikkelaar te gast. En zie, tot haar eigen verbijstering kan ze de avances van deze Charles met geen mogelijkheid weerstaan.

In een moroos vakantiehuisje, eigendom van Charles en rijp voor de sloop, bedrijven ze in de weken die volgen de liefde zo vaak als maar kan. Binnen de kortste keren is Kasja tot over haar oren, het behoorlijk autoritaire gedrag van haar minnaar en diens dickpics ten spijt. Overpeinzing: ‘Ik ben wat Charles van me maakt, de vorm waarin hij me kneedt. Minder nog, ik ben er amper nog en dat lijkt vreemd genoeg wel precies wat ik wil, er blijft steeds minder van mij over, ik ben vooral wat hij met me doet.’ Verderop: ‘Bij hem ben ik mezelf niet, maar telkens als hij weg is ben ik mezelf al helemaal niet meer.’

Knap beschreven obsessie

Stilistisch mag Van der Haar misschien niet altijd even scherp zijn, de obsessie van haar vrouwelijke hoofdpersoon voor deze zeer foute (en zeer getrouwde) man beschrijft ze razendknap. Kasja beseft heel goed wat er gebeurt en kan er toch niet mee stoppen. Niet eens zo erg in de verte doet ze denken aan de middeleeuwse Mariken van Nimwegen: zo gewillig als die zich liet verleiden door Moenen, zo gewillig stort Kasja zich in de armen van een dubieuze projectontwikkelaar. Appje van Charles: ‘Lieverd, (…) als je het contact wilt verbreken heb ik daar alle begrip voor, maar misschien kunnen we nog één keer afspreken om bij te kletsen. Let me know. Tabee babe, XC.’

En terwijl Kasja in de ban is van Charles, raakt haar vriend Lennart meer en meer in de ban van het lot van zijn zusje en van de ecosystemen in het bos. Die verhaallijn is minder indringend, psychologisch fletser, afstandelijker ook. Wel werkt heel goed dat Lennart voortdurend door het bos dwaalt, terwijl hij niet weet wat wij lezers weten: dat zijn vriendin er stiekem een afgebladderd vakantiehuisje frequenteert. En het bos zelf? Dat is lieflijk decor en dreigende entiteit ineen.

Helemaal aan het eind komt Van der Haar met een plottwist die nogal sensationeel en daardoor een tikje ongeloofwaardig uitpakt. Alsof ze niet kon kiezen tussen een roman en een thriller. Het doet geen moment af aan het leesplezier dat je beleeft aan de rest.

Laura van der Haar: De kuil. De Bezige Bij; 288 pagina’s; € 23,99.