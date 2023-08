De Japanse succesauteur Yoko Ogawa heeft de zeldzame gave om haar lezers op te monteren ★★★★☆

Yoko Ogawa Beeld Chang W. Lee

Je hebt vriendelijke boeken, heel vriendelijke boeken en je hebt Het onvergetelijke jaar van Tomoko, een ode van schrijver Yoko Ogawa (1962) aan optimisme, zoete herinnering, lichtvoetigheid en verwondering.

Ogawa is een auteur die met haar meer dan vijftig titels zo ongeveer elke beschikbare Japanse literatuurprijs won. Toch brak ze pas onlangs internationaal door nadat haar boek De geheugenpolitie (1994) in 2019 in Engelse vertaling was verschenen. Prompt werd het genomineerd voor zowel de National Book Award als de International Booker Prize (de editie die uiteindelijk gewonnen werd door Marieke Lucas Rijneveld).

Over de auteur

Jarl van der Ploeg is columnist en recenseert sinds 2016 boeken voor de Volkskrant. Hij was eerder onder meer correspondent in Italië.

Dat boek is een gedachtenexperiment over een naamloos eiland waar het regime eens in de zoveel tijd per decreet voorwerpen als hoeden, vogels of rozen verbiedt. Al die ‘uitwissingen’ zorgen ervoor dat de eilanders langzaam hun herinneringen verliezen – een verhaal waarin veel lezers een maatschappijkritische metafoor zagen voor de oprukkende cancelcultuur, of waarin ze de kwetsbaarheid van hun eigen geheugen herkenden.

Een totaal ander boek

Het onvergetelijke jaar van Tomoko, dat in Japan in 2006 verscheen, is een totaal ander boek, maar wie een paar hoofdstukken heeft gelezen, begrijpt meteen waarom het nu ook in het Nederlands is vertaald. Nadat haar vader is overleden aan maagkanker en haar moeder daarom besluit een kleermakersopleiding in Tokio te volgen om voor het gezin te kunnen zorgen, wordt de 12-jarige Tomoko naar haar oom en tante gestuurd. Het blijkt een wonderlijke plek, niet in de laatste plaats omdat haar oom directeur is van een frisdrankfabriek en daarmee zo rijk is geworden dat hij een villa met zeventien kamers kon kopen in een voormalige dierentuin, waar alle dieren zijn doodgegaan behalve dwergnijlpaard Pochiko.

Verder is er de van origine Duitse oma die langzaamaan haar Japans begint te verliezen en maar heel weinig over haar verleden loslaat, er is de kettingrokende en stiekem drinkende tante die ieder boek uitpluist op druk- en taalfouten. En er is nichtje Mina, een zwaar astmatisch meisje dat weinig beweging verdraagt, maar wel behept is met een gigantische fantasie. Vooral dankzij dat nichtje is het boek een lofzang op eenieder die de verbeelding verkiest boven de actie, ook al is het noodgedwongen.

Kinderavonturen

Tomoko verblijft uiteindelijk een jaar bij haar oom en tante en het zal voor altijd het jaar van haar leven blijven. Op een paar kinderavonturen na – een stiekeme reis naar de frisdrankfabriek van oom, met het hele gezin de olympische volleybalfinale van 1972 kijken op tv, in haar uppie boeken lenen in de bibliotheek van de grote stad – maakt ze weinig mee, maar dat is niet erg, want zodra je met verwondering naar de simpelste dingen leert kijken, zoals Tomoko en haar nichtje Mina kunnen, wordt alles de moeite van het lezen waard.

Dat dit kleine verhaal toch zo spannend en ontroerend kan zijn, bewijst hoe terecht het is dat Ogawa nu eindelijk internationaal doorbreekt. Ze heeft de zeldzame gave lezers op te monteren, want met Het onvergetelijke jaar van Tomoko heeft ze een roman geschreven waarin continu de zon schijnt.

Yoko Ogawa: Het onvergetelijke jaar van Tomoko. Uit het Japans vertaald door Luk Van Haute. Cossee; 304 pagina’s; € 24,99.

