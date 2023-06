De indrukwekkende biografie van Leen Sanders, bokser in Auschwitz, laat de feiten voor zich spreken ★★★★☆

Erik Brouwer Beeld Keke Keukelaar

‘Voor sommige mensen is ten onrechte geen standbeeld opgericht.’ Met dit verongelijkte citaat besluit Erik Brouwer Leen Sanders – De bokser die levens redde in Auschwitz. Ook de titel van het boek kadert de Rotterdamse bokser in als held. Titel en slotzin wekken de indruk dat de schrijver Sanders met tromgeroffel alsnog op een sokkel wil hijsen. Klopt dat?

Leen Sanders (1908-1992) hielp in concentratiekamp Auschwitz veel medegevangenen en redde menig leven. Als Jood kon het bijna niet anders of de gaskamer wachtte hem, maar zijn grote bokstalent redde hem. Boksen was voor de nazi’s zo ongeveer de edelste van alle sporten, Hitler was er dol op.

Sanders maakte carrière in het kamp. Hij bracht het tot Blockälteste en gaf in die hoedanigheid leiding aan meer dan duizend gevangenen. Hij had zelfs een eigen kantoor/slaapkamer. Met gevaar voor eigen leven gebruikte hij zijn bevoorrechte positie om medegevangenen te helpen. Hij smokkelde etenswaren uit de keuken en kleren uit de SS-wasserij en gaf ze aan gevangenen. Hij regelde minder zware baantjes en betere slaapplekken voor de zwakkeren en zorgde voor onderduikplekken voor kampgenoten wier leven gevaar liep.

Opvallend onnadrukkelijk

Brouwer vertelt het allemaal opvallend onnadrukkelijk. Bijna tussen neus en lippen door haalt hij een kampgenoot van Sanders aan die beweerde dat de bokser de uitzondering op de regel was dat gevangenen met privileges alleen maar bezig waren om zelf te overleven, en daarmee ‘net zo medeplichtig [waren] als de SS-bewakers’. Zo zijn er nog enkele passages die Brouwers portret van Sanders kleur geven. Maar wat de schrijver vooral doet, is de feiten voor zich laten spreken.

Zo ook in de indrukwekkende hoofdstukken waarin Brouwer de vooroorlogse carrière van de Rotterdamse bokser tot leven brengt. In een staccato-achtige stijl richt de schrijver de schijnwerpers voornamelijk op de wereld om Sanders heen en stort daarbij een overrompelende hoeveelheid details uit over de lezer: ‘Mannen en vrouwen bestellen Weizen en steken nog even snel een Salem, Finas, Nil, Eckstein, Camel of Lucky Strike op.’ Maar ook grove penseelstreken ontbreken niet: ‘Alles kan binnenkort anders zijn, maar nu gaan de lonen nog elk jaar omhoog, is het Rijnland niet meer bezet, woont de keizer in Nederland en lijkt democratie het te winnen van conservatisme.’ Brouwer houdt Sanders’ innerlijke wereld buiten ons zicht. Wat de bokser dacht en voelde: geen idee.

Dat geldt ook voor de hoofdstukken over de naoorlogse periode. Sanders’ vrouw en kinderen waren kort na zijn aankomst in Auschwitz vergast door de nazi’s. Zijn ouders en zeven broers en zussen kwamen eveneens om in Duitse kampen. Over de trauma’s die Sanders daaraan overhield schrijft Brouwer niet, op een enkele uitzondering na, zoals wanneer hij de bokser vlak voor diens vertrek naar Aruba in 1946 citeert: ‘Hij kan naar eigen zeggen ‘niet leven met al die verschrikkelijke herinneringen’ en moest weg.’

Weinig reflectie

Brouwer houdt Sanders’ innerlijke wereld consequent buiten zijn boek en dat suggereert, zeker in combinatie met de prominente en niet zelden overweldigende wijze waarop de buitenwereld gestalte krijgt, dat Sanders zich daar zelf ook niet zo mee bezighield. Hij leefde zijn leven al naar gelang de omstandigheden, zonder daar veel gedachten aan te wijden. In de vooroorlogse jaren probeerde hij het niet goed te doen, nee, hij deed het gewoon goed.

Voor zijn kampjaren geldt iets dergelijks: hij probeerde niet goed te doen, nee, hij deed gewoon goed. Het was verre van hem om daar in de naoorlogse jaren erkenning voor te vragen of te verwachten. Pas tegen het einde van zijn leven deed hij een beroep op de overheid, toen hij vanwege problemen met zijn gezondheid in financiële nood kwam en een buitengewoon oorlogspensioen aanvroeg. Het verzoek werd diverse malen afgewezen. Toen het na jaren eindelijk werd gehonoreerd, was het te laat.

Brouwer laat deze gotspe voor zichzelf spreken, net als de rest van zijn verhaal over het leven van Leen Sanders. Zijn standbeeld voor de Rotterdamse bokser heeft helemaal geen tromgeroffel nodig.

Erik Brouwer: Leen Sanders – De bokser die levens redde in Auschwitz. Thomas Rap; 285 pagina’s; € 23,99.