‘De hype van #BookTok is een beetje aan het afnemen. Jongeren kiezen vaker hun eigen titels’

Astrid Verhoeven Beeld Annabel Miedema

Nijmegen is een studentenstad. Komen er veel jongeren bij u in de boekhandel?

‘Zeker, we verkopen studieboeken en we hebben een collega die actief is op #BookTok. Dus studenten en jongeren kennen onze winkel goed. Dat is sinds de opkomst van #BookTok twee jaar geleden doorgegroeid. Al zie ik nu dat die hype een beetje aan het afnemen is. Er wordt nog wel veel Engelstalig verkocht, maar sinds kort staan er geen Engelstalige boeken meer in onze toptien. We verkopen Engelstalig meer in de breedte. Jongeren kiezen vaker hun eigen titels, niet alleen wat er op sociale media wordt aangeraden. Maar ze blijven voornamelijk in het Engels lezen.’

Dus geen Anjet Daanje, die deze week de Constantijn Huygens-prijs kreeg toegekend?

‘Nee, je krijgt jongeren bijna niet meer terug naar het Nederlands. We hebben het hier wekelijks over: wat betekent dit voor de Nederlandse literatuur en uitgevers? Hebben Engelstalige boeken een aantrekkelijkere kaft? Of heeft het met de onderwerpen te maken? Het is lastig inschatten.’

Wat is jullie tip van de week?

‘We hebben er twee. De betovering van april van Elizabeth von Arnim, een heruitgave, het werd geschreven in 1922. Een heerlijk zomerboek over vier dames uit Londen die samen een huis huren in Italië. De vakantiebeleving blijkt honderd jaar geleden niet heel anders dan nu.

‘En Demon Copperhead van Barbara Kingsolver. Een moderne David Copperfield over een jongen, geboren als white trash, die zijn weg moet zoeken in het leven. Kingsolver is winnaar van de Women’s Prize en de Pulitzer Prize for Fiction en bekend van De gifhouten bijbel. Demon Copperhead is nog niet vertaald, maar we hopen dat dat snel gaat gebeuren want we hebben er veel vraag naar. Er zijn klanten die het liever in het Nederlands lezen.’

Die bestaan dus nog wel?

‘Ja, haha! Lessen van Ian McEwan hebben we bijvoorbeeld zowel in het Nederlands als in het Engels goed verkocht. Er is zeker óók nog een markt voor vertaalde Engelse literatuur.’

Toptien bestverkochte boeken bij boekhandel Dekker v.d. Vegt:

1. Ilja Leonard Pfeijffer: Alkibiades; De Arbeiderspers

2. Isabel Allende: De wind kent mijn naam; Wereldbibliotheek

3. Roxane van Iperen: Dat beloof ik; Thomas Rap

4. Samuel Bjørk: De terugkeer van Mia; Luitingh-Sijthoff

5. Tessa de Loo: De stad in je hoofd; De Arbeiderspers

6. Mathijs Deen: De duiker; Alfabet

7. Karin Slaughter: Na die nacht (limited edition); HarperCollins

8. Marcel Maassen: Wat mama niet vertellen kon; Brandt

9. Bonnie Garmus: Lessen in chemie; Boekerij

10. Anjet Daanje: Het lied van ooievaar en dromedaris; Passage