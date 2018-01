De heilige lengte van Jezus Christus was 1.65 meter lang

Meteen alweer iets geleerd. De Baarnse antiquaar en verzamelaar Jos Goudswaard (1870-1959) deed in 1915 in Uit het leven van een boekenleurder verslag van zijn pogingen om in Vlaanderen kunstboeken aan de gefortuneerde man te brengen. Niet aan de vrouw, want die snauwde hem meestal af of smeet hem op straat. In het Noorden heet zo iemand als Goudswaard een colporteur, legt hij in het voorwoord uit, dat is iemand die het land afloopt met almanakken en volksboeken die in een bak uitgestald om zijn hals hangen.