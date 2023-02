‘De hechtenisclub’ laat zien waarin de Bijlmerbajes uniek was – en nog twee gevangenisboeken ★★★★☆

Ze waren het zat. Op 7 november 1983 parkeerden de gevangenbewaarders van de Bijlmerbajes hun auto’s pal voor de ingang van de gevangenis. Niemand kon er nog in of uit. De bezuinigingen, inclusief een loonsverlaging met 3 procent, opgelegd door het kabinet-Lubbers, moesten van tafel. Het effect was direct merkbaar. De Amsterdamse politie kon geen gevangenen meer kwijt; de politiecellen raakten overvol. En omdat de ‘bajesbusjes’ niet meer reden, konden er geen gevangenen meer bij de rechter-commissaris worden afgeleverd. Ze hadden het recht de bajes te verlaten, kregen daarbij nog snel een dagvaarding in hun handen gedrukt – maar moesten daarna zelf maar naar de rechter-commissaris lopen.

Het leverde mooie televisie op. De gevangenis liep leeg! Maar na zes dagen vond burgemeester Van Thijn het welletjes. Een aantal platte petten meldde zich bij de barricade. Het moest afgelopen zijn. ‘Wij voelen hier niets voor’, zei stakingsleider Max Sordam. Maar uiteindelijk, onder het luidkeels zingen van de Doe Maar-hit Is dit alles?, werd de barricade opgeruimd.

Een unicum

Sordam (hij leeft nog steeds) kijkt met trots terug op die eerste stakingsactie in het Nederlandse gevangeniswezen. Een unicum in Europa. Maar hij was zelf ook een unicum: Sordam, van Surinaamse afkomst, was de eerste zwarte gevangenbewaarder van Nederland. En de Bijlmerbajes was zelf ook uniek: het was de eerste gevangenis speciaal gebouwd voor een humane behandeling van gedetineerden (‘bewoners’, moest je zeggen). De eerste gevangenis ook die was ontworpen door een vrouw, Jacoba ‘Koos’ Keegstra, een van de eerste vrouwelijke architecten van Nederland. Als het gaat om opboksen tegen discriminatie konden Koos en Max elkaar de hand geven.

Het zijn twee van de opmerkelijke personen op wie de auteurs van De hechtenisclub zijn gestuit. De humane bewaker, de uitbreker, de sociaal werker tot en met minister Frits Korthals Altes, die de Nederlandse gevangenissen moest klaarstomen voor de komst van een heel ander soort ‘bewoner’, de zware crimineel. Ook de ‘softe’ Bijlmerbajes moest eraan geloven.

Tijd om te schrijven

Echte topcriminelen liepen en lopen maar zelden tegen de lamp. De cellen worden tegenwoordig gevuld met hun loopjongens. En die krijgen, door de verharding van het justitiële klimaat, ruimschoots de tijd om over hun verkeerde keuzes na te denken. En te schrijven. Maar voor wie zou je dat doen?

In de PI Heerhugowaard bestaat al jaren een ‘schrijversgroep’ van gedetineerden die correspondeert met schrijvers ‘buiten’. De gedetineerden proberen hun ervaringen onder woorden te brengen. Het wachten, de verveling, de eenzaamheid, het schuldgevoel. De schrijvers ‘buiten’ (onder anderen Huub van der Lubbe, Christine Otten, Raoul de Jong) doen hun best om dat te begrijpen, in te voelen. Het resultaat, de bundel Gevangenispost, schiet heen en weer van aandoenlijk naar wrang naar hulpeloos. Amar bijvoorbeeld schrijft lekker opschepperig over zijn luie gevangenisleven, om dan ineens te waarschuwen: ‘je raakt afgestompt en wordt lui en vadsig.’ (Zijn schrijver ‘buiten’ is Lale Gül.)

Flamboyante bewoners

Ook al jaren ‘binnen’ is de rooms-katholieke gevangenispastor George Scholte. Zijn boek Mensen in hokjes gaat niet over flamboyante bewoners en de mensen die hij spreekt zijn vaak nauwelijks in staat om hun verleden en heden afstandelijk onder woorden te brengen. Maar dankzij zijn geloof, zijn vasthoudendheid en zijn liefde voor deze verschoppelingen dringt Scholte soms diep in hun psyche door.

Maar Mensen in hokjes is meer dan een serie gevalsbeschrijvingen. Scholte geeft ook zijn visie op het hele justitiële systeem. Hij hekelt het huidige beleid, waarin kleinere gevangenissen worden opgeheven (‘te personeelsintensief’) terwijl er in Alphen aan den Rijn, Zaanstad en Schiphol onmenselijke megagevangenissen verrijzen. Hij waarschuwt voor de ‘reductionistische praktijken’ en de ‘collectieve schaduw’ die de gedetineerden tot een nummer reduceren.

Het zijn beleidskeuzes die ertoe leiden dat zijn eigen pastorale bijdrage vaak in het niet valt. Maar zonder verwaarloosbaar te zijn. Wanneer het om gedetineerden gaat, reageren we meestal zoals Kaïn op de vraag van God waar zijn broer Abel was: ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ Jazeker, zo besluit Scholte zijn lastig leesbare en toch indrukwekkende boek. ‘Onrecht bestrijden en recht doen kan de overheid nooit alleen.’

Daphné Dupont-Nivet & Nils von der Assen: De hechtenisclub. Querido; 216 pagina’s; € 20. ★★★★☆

Beeld Querido

Gevangenispost – 10 schrijvers van binnen ontmoeten 10 schrijvers van buiten. De Geus; 208 pagina’s; € 20. ★★★☆☆

Beeld De Geus

George Scholte: Mensen in hokjes. Eburon; 446 pagina’s; € 32,50. ★★★☆☆