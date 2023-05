De Gouden Strop kent een verrassende winnaar. Maar waarom is het zo moeilijk om sponsoren te vinden?

Juni hangt in de lucht, dus is de boekenwereld in de ban van de Gouden Strop. Goede naam, de Gouden Strop. Al in 1986 gemunt door het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs (GNM). Een gezaghebbende prijs met bestaansrecht, zelfs in die vloedgolf aan literaire corsages die zo ongeveer wekelijks worden opgespeld binnen alle mogelijke genres. Ongeveer 20 procent van de omzet in de boekhandel wordt bepaald door het spannende boek, ook van Nederlandse auteurs. Daar wil je als boekenvak best het prijzengeld van 10 duizend euro aan doneren; dat verdient zichzelf wel weer terug.

Maar zo eenvoudig ligt het niet.

In bijna veertig jaar trok een overvloedige lijst aan hoofdsponsoren voorbij. Bruna deed het tot 2000, daarna volgden omroep KRO, The Read Shop, Bookspot, het Lirafonds. Sinds 2021 is NBD Biblion (voorheen de Nederlandse Bibliotheek Dienst) de hoofdsponsor. Vooralsnog geldt de overeenkomst tot september 2024. Maar ja: het complete bibliotheekwezen staat enorm onder druk. Komt dit wel goed, straks?

In België kan het nog erger. Daar werd De Diamanten Kogel in 2015 uitgesteld omdat de hoofdsponsor, een bekende Antwerpse diamantair, op verdenking van witwassen in het gevang zat. Thriller op zich, iets met een roze diamant – maar zo’n hoofdsponsor wil je ook weer niet.

John Kuipers Beeld Frank Ruiter

Ondertussen lopen de festiviteiten bij ons gewoon door. Afgelopen donderdag werd in de Bibliotheek Neude in Utrecht de winnaar van de Gouden Strop 2023 bekendgemaakt. Een verrassende winnaar, want in een veld van bekende namen als Gauke Andriesse, Charles den Tex en Mathijs Deen is het oud-journalist en thrillerdebutant John Kuipers (Den Haag, 1955) die er voor Musserts schaduw (Cargo; € 21,99) met de prijs vandoor gaat.

Gesitueerd in de zomer van 1940 volgt het boek hoofdinspecteur Charlie Swieninck, die zich na de moord op de raadsman van de NSB in Den Haag moet zien te verhouden tot de Duitse bezetter plus de NSB-kopstukken die hem op de hielen zitten. Trefwoorden uit het juryrapport: ‘Spannend, gelaagd, beschrijft een uniek tijdstip in de geschiedenis van ons land.’

De minder prestigieuze Hebban Thrillerprijs – toegekend door de lezers van dit platform – ging naar Gerrit Barendrecht voor De Ripper connectie (Luitingh-Sijthoff; € 22,99). In het derde deel uit de reeks over De Morsain en Katz ziet dit Amsterdamse duo zich in december 1889 geconfronteerd met de schrik van Londen: Jack the Ripper. Een klopjacht, dat spreekt.

Nu maar hopen dat het Genootschap van Nederlandstalige Misdaadauteurs die in 2024 niet ook weer moet inzetten. De hoofdsponsoren zijn dun gezaaid.