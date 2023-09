De Gouden Koets kan nooit meer de straat op, concludeert jurist Ulli Jessurun d’Oliveira ★★★★☆

H.U. Jessurun d’Oliveira Beeld rv

De ‘pronkbrik’. Zo noemt jurist en geridderd republikein Ulli Jessurun d’Oliveira de Gouden Koets. Het rijtuig staat op stal sinds de afronding van een zes jaar durende restauratie in 2021. Nieuwsgierigen konden de koets deze zomer nog zien tijdens de openstelling van de koninklijke stallen, en vorig jaar tijdens een speciale expositie in het Amsterdam Museum.

Maar de Gouden Koets is in ongenade gevallen, vanwege het omstreden triptiek aan de linkerzijde, met nederig afgebeelde onderdanen uit de koloniale tijd. Het paneel Hulde der Koloniën van Nicolaas van der Waay (1855-1936) is de reden waarom het rijtuig niet langer in gebruik is op Prinsjesdag.

Tijdens het jaarlijkse persgesprek voor de zomervakantie zei koning Willem-Alexander, in lijn met een eerdere videoboodschap over het onderwerp: ‘Ik hoop dat het ooit mogelijk is dat de Gouden Koets weer kan gaan rijden. Als samenleving gaan we nu door een proces van heling en ik hoop dat in de toekomst de Gouden Koets, die niks met slavernij te maken heeft, weer wordt gezien als iets om trots op te zijn, ongeacht waar je vandaan komt.’

De expositie in het Amsterdam Museum ging vergezeld van een catalogus. Separaat verscheen een nauwelijks opgemerkt ‘traktaat’, zoals hij het zelf noemt, van d’Oliveira over de vraag: ‘Welke nationaliteit bezaten de mensen eigenlijk die allegorisch zijn afgebeeld op het linkerpaneel van de Gouden Koets?’

Als leek zou je zeggen: goed, het waren geen slaven meer. De koets dateert van na de afschaffing van de slavernij (formeel in 1863, feitelijk in 1873), maar Indonesië, Suriname en de Caribische eilanden waren in 1898 nog altijd koloniën van Nederland. Dus wat wij zien op het paneel, zijn Nederlandse onderdanen in overzeese gebiedsdelen.

Lichte penvoering

Maar dan kent u d’Oliveira nog niet. Met gevoel voor understatement heeft hij zich ‘een beetje vastgebeten’ in het antwoord op zijn eigen vraag en het resultaat is ‘een beetje uit de hand gelopen’. Het traktaat is nu een boek van bijna driehonderd pagina’s: soms wat zware juridische kost, maar de auteur slaagt erin de penvoering licht te houden.

Na de afscheiding van België kreeg het zelfstandige land Nederland in 1838 een nieuw Burgerlijk Wetboek. Daarin werden alle inwoners van ‘koloniën, bezittingen en onderhorigheden’ tot Nederlanders bestempeld, gelijkwaardig aan de Europese bevolking. Uitgezonderd de tot slaaf gemaakten, die er toen nog wel waren.

Maar daarna bouwde Nederland op het gebied van nationaliteitswetgeving stapsgewijs een ‘allesbehalve fraai track-record’ van buitensluiting op, reconstrueert d’Oliveira. De hoofdlijn van zijn betoog is dat met dat eerste Burgerlijk Wetboek in de anderhalve eeuw nadien stelselmatig de hand is gelicht, door de auteur ‘ontrechting van bevolkingsgroepen’ genoemd.

Dat begon in het jaar 1848, met de fameuze grondwetswijziging van staatsman Thorbecke. Die regelde de bekende bezweringsformules rond koningschap en ministeriële verantwoordelijkheid, maar bepaalde ook dat een ‘gewone wet’ moest vaststellen wie Nederlander was.

Dat pakte curieus uit. Inheemse bevolkingen werden uitgesloten van het politieke burgerschap, omdat ze niet behoorden tot de ‘volksgemeenschap’ van de kolonisatoren. Deze ‘racistische uitsluiting’, zoals d’Oliveira haar noemt, ingegeven door vals-romantische ideeën over een homogene natiestaat, werd in 1892 verscherpt. Aanleiding was een amendement van het liberale Kamerlid Henry Levyssohn Norman, aan wie de auteur een heel hoofdstuk wijdt.

Staatlozen

De bevolking van Nederlands-Indië (het amendement trof niet de uiterst beperkte bevolking in de West) verloor met deze wetswijziging het Nederlanderschap van 1838. ‘Zo’n dertig miljoen Indonesiërs werden gedachteloos in een handomdraai staatloos gemaakt door de Nederlandse wetgever’, concludeert d’Oliveira. De in Indië woonachtige Chinezen hielden alleen de Chinese nationaliteit over. In de eeuw nadien volgden nog andere wijzigingen, maar steeds met ‘volle, halfvolle of geen Nederlanders’ als rode draad.

Kijken wij met deze ogen naar de Gouden Koets, dan zijn de afgebeelde figuren, voor zover afkomstig uit Nederlands-Indië (rechts op het linker zijpaneel), dus geen Nederlandse onderdanen, maar staatlozen. Met andere woorden: outcasts zonder rechtspositie. Een dergelijk vertoon van koloniale rassenhiërarchie mag nooit meer de straat op, vindt d’Oliveira.

De auteur komt dus tot een andere conclusie dan de koning en vindt bovendien dat het gebruik van een historisch belast rijtuig op Prinsjesdag een staatszaak is van de politiek verantwoordelijke minister-president. De pronkbrik mag alleen nog in een museum staan en als de koning er toch mee wil rijden, moet de premier hem dat verbieden.

H.U. Jessurun d’Oliveira: Natiestaat en kolonialisme, een ongemakkelijk verbond – Ras en nationaliteit in de negentiende eeuw. Boom; 290 pagina’s; € 22.